Les années d’or du DTM: une action non-stop

LE TMD (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft et plus tard Deutsche Tourenwagen Masters) était l’un des championnats touristiques les plus spectaculaires que nous ayons pu regarder – oui, il existe toujours, mais ils sont un pâle reflet de ce qu’ils étaient.

Avec des machines d’un ou deux niveaux de performance au-dessus des autres tournois, les courses étaient de véritables concentrés d’adrénaline, toujours avec beaucoup d’action sur la piste et des machines qui, bien que progressivement plus éloignées de leurs homologues routiers, n’étaient donc pas moins désirables.

Editées par la chaîne DTMEnthusiast, ces trois vidéos nous emmènent à trois moments différents de l’histoire du DTM. Nous avons commencé (sous les projecteurs) avec les duels légendaires entre la BMW M3 et la Mercedes-Benz 190 DTM, sans oublier l’énorme Audi V8 ou l’Opel Kadett et la Ford Sierra RS.

Dans la deuxième vidéo, le point culminant est donné à Alfa Romeo qui a défié … et battu les Allemands «à domicile» avec le fantastique 155 V6, laissant derrière eux la Mercedes-Benz Classe C et l’Opel Calibra.

Et dans le troisième, après quelques années de pause – remplacé par l’ITC (International Touring Car Championship) – le DTM reviendrait en 2000, avec de «nouvelles stars» comme la Mercedes-Benz CLK, l’Opel Astra Coupé et le Audi TT non officielle (avec l’aimable autorisation d’ABT).