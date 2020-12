Les anneaux du championnat des Lakers honorent l’héritage de Kobe Bryant

Il y avait de nombreux détails inclus dans l’artisanat, y compris un Black Mamba.

Après avoir remporté le titre 2020, les Lakers de Los Angeles ont reçu leurs bagues de championnat. L’année a commencé sur une note triste après que Kobe Bryant a tragiquement perdu la vie dans un accident d’hélicoptère avec sa fille de 13 ans Gianna et leurs sept amis. La vague d’émotion des résidents de Los Angeles, des fans des Lakers et des admirateurs de Bryant était palpable alors que le chagrin causé par sa perte se répercutait dans le monde entier. Les Lakers voulaient à nouveau rendre hommage à Kobe, et cette fois, ils ont fait appel à Jason Arasheban, ou au célèbre joaillier Jason de Beverly Hills, pour concevoir leurs bagues de championnat. « Je suis habitué à ces commandes de dernière minute parce que je dessert également plus de 200 joueurs de la ligue en tant que clients personnels, y compris un groupe de membres de l’équipe », a déclaré Arasheben. ESPN. « Alors je suis habitué à ça, ‘Hey Jason, c’est à deux jours de Noël, mais j’ai besoin que vous fassiez cette pièce personnalisée pour moi pour ma femme.' » En tant que fan de longue date de Laker, la tâche de concevoir l’équipe les bagues étaient quelque chose qu’il accueillait à bras ouverts. « C’était en fait la partie la plus amusante de cette bague en particulier, c’est qu’il y avait tellement d’histoire à raconter », a déclaré Arasheben. « Ce fut une saison pas comme les autres dans l’histoire. » Il y a eu des moments significatifs qui ont été inclus sur l’anneau massif: « Pour reconnaître les 95 jours que les Lakers ont passés dans la bulle d’Orlando, chacune des 17 pierres d’améthyste violette comprenant le ‘L’ sur le visage de l’anneau pèse 0,95 carat – et de Bien sûr, le 17 signifie le 17e championnat de l’histoire de la franchise. « De plus, les anneaux affichent 0,52 carats pour les 52 victoires en saison régulière, le mot «unité» pour représenter comment toutes les équipes de la NBA se sont unies pour la justice sociale cette année, et un Black Mamba est inclus pour le regretté Kobe Bryant. L’anneau de championnat a également un dessus détachable. «Nous avons créé un dessus amovible qui expose les chevrons qui se trouvent dans Staples Center avec [jerseys of] tous les grands Laker à la retraite, avec un accent particulier mis sur les maillots n ° 8 et n ° 24 de Kobe, et il se déroule sur un fond de texture peau de serpent », a ajouté Arasheban. Découvrez quelques images des anneaux glacés des Lakers ci-dessous. [via]