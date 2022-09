Les anneaux de pouvoir : pourquoi vous allez l’adorer

Amazon Prime Vidéo

La série Amazon Prime Video présente ses deux premiers épisodes ce vendredi et nous vous disons à quoi vous attendre.

©IMDBLa série la plus attendue de l’année.

Ce vendredi, vous pourrez commencer votre voyage à travers la Terre du Milieu avec les personnages de l’univers de J. R. R. Tolkien dans la série tant attendue Le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir. La production commandée par les showrunners JD Payne et Patrick McKay présentera en première les deux premiers épisodes des huit qui feront partie de ce premier épisode, où nous verrons des visages familiers tels que ceux de Elrond et Galadriel (interprété par des acteurs autres que ceux de la trilogie de Pierre Jackson), ainsi que sera mentionné beaucoup à sauron.

La première chose à dire sur les anneaux de pouvoir c’est que toutes les peurs qu’on avait autour de cette adaptation et la possibilité de ne pas être à la hauteur de ce qu’on a vu dans La communauté de l’anneau, Les deux tours Oui Le retour du roi ils doivent être mis de côté. JD Payne et Patrick McKay a fait un travail majestueux en adaptant ce travail, qui a clairement des influences des films de Pierre Jackson et ils sont perçus à la fois musicalement et visuellement.

Les lieux choisis pour la production de les anneaux de pouvoir en Nouvelle-Zélande, ils prédominent dans chacune des scènes où apparaissent les personnages. Dans cette série de Amazon Prime Vidéol’axe principal sera initialement réglé sur Galadriel et sa mission de se terminer une fois pour toutes avec l’ombre de sauron qui se cachent dans ces terres. Cependant, il doit l’emporter sur ses supérieurs qui croient que la guerre est finie et que ce seigneur détesté a été oublié.

Des deux épisodes, c’est le deuxième qui a le plus de rythme et celui qui comprend la meilleure séquence d’action présentée jusqu’à présent. Mais la vérité est que visuellement la présentation de les anneaux de pouvoir Il montre et honore le matériau dont il est adapté. Les plans de présentation des paysages se confondant avec les cartes de Tolkienles différentes races qui peuplent ce monde et la mythologie derrière cet univers émanent dans chacune de leurs actions l’esprit de Tolkien. Je ne pouvais pas demander un meilleur début pour cette production.

+ Comment les premières de The Rings of Power

Bien que les deux premiers chapitres de les anneaux de pouvoir arriveront simultanément, il faut préciser que cela ne sera pas maintenu pour le reste. Les chapitres trois à huit, avec lesquels cette première saison s’achèvera, seront diffusés chaque semaine sur Amazon Prime Vidéo. De cette façon, les anneaux de pouvoir arrivera au bout de son premier volet avant la fiction avec laquelle il concurrence directement, Maison du Dragon, qui lancera ce dimanche son troisième épisode sur les dix qui composeront son premier volet. Pour la deuxième saison de la série les anneaux de pouvoir Il faudra attendre, au moins, jusqu’à fin 2023.

