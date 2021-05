Les animaux s’embrassent-ils?

COVID-19 a interrompu l’un des actes les plus familiers de la vie: le confort chaleureux et enveloppant d’un câlin. le pandémie nous a appris beaucoup de choses, certaines plus importantes que d’autres – mais l’une d’entre elles est à quel point nous sommes nombreux à compter sur ces étreintes pour un sentiment de réconfort, de consolation et de calme.

Nous sommes devenus profondément conscients de la signification de cet acte simple dans nos vies humaines – mais les étreintes existent-elles dans le reste du règne animal? Y a-t-il d’autres espèces qui s’embrassent à la manière des humains?

Pour répondre à cela, nous devons d’abord définir exactement ce que nous entendons par «câlin». D’un point de vue humain subjectif, bien sûr, un câlin se produit lorsque quelqu’un enroule ses bras autour de quelqu’un d’autre. Naturellement, cela limite les câlins aux animaux avec des bras – et ce sont principalement des primates, comme nous. Cela révèle rapidement que, bien que nous puissions voir les câlins comme un trait uniquement humain, les câlins sont en fait tout aussi importants dans la vie des primates non humains.

Confort et consolation

Prenons, par exemple, les bonobos (Pan paniscus), qui sont souvent décrits comme les hippies épris de paix du monde des primates. Ces primates ont été un sujet d’étude tout au long de la vie pour Zanna Clay, psychologue comparative et développementale et primatologue à l’Université de Durham au Royaume-Uni. Clay étudie les interactions sociales entre les bonobos, et une grande partie de son travail d’observation se déroule dans un sanctuaire en République démocratique du Congo pour les bonobos dont la vie a été perturbée par la chasse. Dans ce sanctuaire, il est courant de voir des troupes de nourrissons accrochés de manière obsessionnelle les uns aux autres alors qu’ils se promènent en tandem.

« Vous avez beaucoup de jeunes orphelins qui ont besoin de beaucoup de réconfort, et ils font ce que nous appelons la ‘promenade des câlins’: ils s’embrassent et marchent dans un petit train », a déclaré Clay à 45Secondes.fr.

Clay dit que ce comportement est plus courant dans le sanctuaire qu’il ne le serait dans la nature – peut-être parce que les bonobos sont également exposés aux étreintes de leurs soignants humains – mais cela se produit toujours dans la vie naturelle des bonobos. En fait, ce comportement a probablement des racines dans le comportement maternel des bonobos femelles, qui bercent leurs nourrissons lorsqu’ils sont petits. Les chercheurs ont observé que ce comportement d’étreinte est le plus courant chez les jeunes bonobos et survient généralement après qu’un bonobo a vécu un conflit ou un stress. Souvent, dans ces cas, un bonobo en détresse tendra les bras dans un geste implorant, et un autre bonobo se précipitera dramatiquement vers l’enfant qui couine et l’encerclera dans une étreinte serrée.

« Un bonobo pourrait demander [a hug], alors ils chercheront quelqu’un et demanderont en quelque sorte de l’aide, ou quelqu’un pourrait leur en offrir une », a déclaré Clay.

Deux juvéniles de bonobos s’embrassent au sanctuaire de Lola ya Bonobo. (Crédit d’image: Anup Shah via Getty Images)

Il est difficile de juger les émotions des animaux, mais les preuves indiquent la probabilité que les câlins rassurent ces primates, tout comme les humains, a déclaré Clay. Curieusement, dans certains d’entre elle Recherche précédente , Clay et ses collègues ont découvert que les bonobos orphelins étaient moins susceptibles d’offrir des câlins sympathiques à leurs pairs en détresse, par rapport aux jeunes bonobos élevés par leur mère. Cela pourrait indiquer l’importance des soins parentaux pour jeter les bases de ce geste social chez les primates, a déclaré Clay.

Les bonobos peuvent être particulièrement friands d’un bon câlin, mais les racines maternelles de cette étreinte rendent ce comportement commun à de nombreuses autres espèces de primates. Dans beaucoup de ces espèces, les mères tiennent étroitement leurs nourrissons pendant de longues périodes de leur enfance.

Par exemple, chimpanzés (Pan troglodytes) – les proches parents des bonobos – sont aussi connu pour embrasser . Ceci est particulièrement notable dans les situations tendues telles que les «patrouilles aux frontières», lorsque les chimpanzés rôdent pour affirmer leur présence et protéger leurs territoires, a déclaré Clay.

« S’ils entendent un prédateur, ou un autre groupe de chimpanzés, ou quelque chose d’effrayant, c’est alors que vous les verrez se toucher et se tenir l’un à l’autre », a déclaré Clay. L’étreinte semble servir de réconfort face au danger, a ajouté Clay – une autre caractéristique relatable pour les humains, qui se touchent généralement lorsqu’ils ont peur.

Dans le cas des macaques noirs à crête (Macaca nigra), qui vivent en Indonésie, les câlins s’accompagnent d’une touche supplémentaire: ces singes demandent des câlins par claquant audiblement leurs lèvres – une invitation qui n’est pas réservée à la famille mais étendue généreusement aux autres membres de la troupe.

De plus, les jeunes orangs-outans ont été observés se précipiter pour s’embrasser confronté à la menace d’un serpent , soulignant ainsi le rôle apparemment rassurant de l’étreinte en période de stress ou de peur. Et dans une autre espèce de macaque, le macaque tonkéen (Macaca tonkeana), les chercheurs ont découvert que consoler les câlins sont nombreux après une bagarre – et peut même être accompagné d’un baiser.

Maintien de la paix proactif

La plupart des recherches sur les câlins chez les primates se concentrent sur son rôle assumé de rassurer et de consoler les autres – ce qui est logique, car cela reflète ce que les câlins signifient pour les humains. Mais les recherches sur la vie des singes-araignées révèlent une raison différente pour laquelle les primates se livrent à ces démonstrations apparemment affectueuses.

Filippo Aureli est un éthologue – quelqu’un qui étudie le comportement animal – et est affilié à la fois à l’Universidad Veracruzana au Mexique et à l’Université John Moores de Liverpool au Royaume-Uni; il étudie comment les singes-araignées utilisent les étreintes non pas pour se remettre d’un conflit, mais plutôt pour l’empêcher. Dans une recherche basée sur des semaines d’observation de singes-araignées dans les forêts tropicales de la péninsule du Yucatán au Mexique, il a découvert que ces primates s’approchent les uns des autres et s’embrasser davantage dans les scénarios où les tensions menacent de déborder en conflit – par exemple, lorsque deux sous-groupes de singes inconnus se rencontrent après une longue séparation et fusionnent pour former une plus grande troupe.

« L’étreinte est faite par des personnes qui ont une relation problématique », a déclaré Aureli, rédacteur en chef sur un livre sur la résolution des conflits chez les animaux . « Ils peuvent avoir besoin d’être ensemble, et ils peuvent avoir besoin de coopérer – mais ils ne sont pas les meilleurs amis. Et donc, l’étreinte est un moyen d’envoyer un signal et de vraiment gérer cette relation conflictuelle. » Il a expliqué que parce qu’une étreinte implique un degré élevé de vulnérabilité – après tout, un animal expose pleinement son corps à un autre – cela «aide à clarifier:« Hé, je viens avec de bonnes intentions ».

Il est possible que des étreintes comme moyen de contrôle proactif des dégâts se produisent également chez d’autres primates. Mais actuellement, les singes-araignées sont l’exemple le mieux étudié de cet aspect du comportement, a déclaré Aureli. Il a décrit leurs étreintes comme un «rétablissement de la paix préventif», et son étude suggère même que les humains pourraient apprendre une chose ou deux de ces créatures prudentes sur la façon de gérer les conflits. « Il vaut mieux prévenir que réparer », a déclaré Aureli.

Les singes araignées, dont un berçant un bébé, sont assis sur une bûche. (Crédit d’image: Michael Nunez / 500px)

En parlant d’humains, comment nos propres câlins se comparent-ils à ceux des autres primates? « En fin de compte, nous sommes des primates et le contact d’affiliation est une composante très importante de notre vie sociale », a déclaré Clay. « Donc, pour moi, il y a une continuité évidente dans certaines des fonctions d’embrasser et d’étreindre les humains. »

Comme chez les primates non humains, être tenus et embrassés par nos parents dans notre enfance nous prépare à la fonction rassurante et consolante que les câlins jouent dans nos vies. Selon Clay, la seule différence notable entre nos câlins et ceux de nos parents primates est que les humains semblent avoir ajouté plus de symbolisme social à l’étreinte. « Je pense que la différence est qu’avec les humains, c’est devenu une sorte de salutation conventionnelle ou de geste de séparation », a déclaré Clay. « Les singes n’ont pas tendance à faire ça. »

Au-delà des primates

Bien sûr, nous devons faire attention à ne pas supposer que les étreintes ont la même apparence chez les autres espèces que chez les humains. Les câlins chez les primates sont faciles à identifier car ils ressemblent aux nôtres, mais d’autres espèces peuvent avoir des câlins qui semblent différents.

« Si nous identifions la fonction d’une étreinte étreinte, alors vraiment, la forme pourrait être complètement différente – peut-être moins fascinante pour nous en tant qu’humains, parce que nous ne la reconnaissons pas », a déclaré Aureli. « Mais il pourrait essentiellement remplir le même rôle. »

Les études sur les primates indiquent que les embrassements ont pour fonction de créer des liens, de rassurer, de consoler et de faire la paix, mais les câlins pourraient avoir une myriade d’analogues chez d’autres animaux. Par example, les chevaux se préparer mutuellement, et des études révèlent que cette activité diminue leur fréquence cardiaque – une marque de confort et de calme. Les chercheurs ont observé que si le campagnol des prairies (Microtus ochrogaster) détecte des signes de détresse chez son compagnon, il se précipitera et commencer rapidement à toiletter la fourrure du compagnon ; les chercheurs ont interprété ce comportement comme un possible acte de consolation. Chez les oiseaux, on pense que le lissage entre les couples renforcer les liens sociaux .

les Lions (Panthera leo) frotter les têtes et museler , ce qui est censé renforcer leurs relations sociales. Des centaines d’autres espèces de mammifères s’appuient contre, se nichent et se blottissent les unes contre les autres pour fournir confort et chaleur, ou pour former un front uni contre le danger – ce qui pourrait jouer un rôle similaire à l’étreinte stabilisatrice que nous voyons chez les primates. Pendant ce temps, les dauphins semblent afficher une sorte de comportement réconfortant de rétablissement de la paix: des études montrent que ces cétacés sont plus susceptibles de s’engager dans des activités de réconciliation après un conflit – par exemple, se frotter les uns les autres ou se remorquer doucement dans l’eau, comme un ferroutage excusé.

Ainsi, après la séparation et le stress provoqués par la pandémie de COVID-19, nous pourrions avoir à cœur de savoir que ce que les humains appellent un câlin pourrait avoir de nombreux équivalents chez nos compagnons animaux. Partout dans le monde, il y a des animaux qui font de petits actes de réconfort et de consolation, et se facilitent un peu les situations difficiles. Cette pensée est presque aussi réconfortante qu’un gros câlin douillet lui-même.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.