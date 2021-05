Les animaux rient-ils?

Rire ensemble est un moyen important pour les gens de se connecter et de créer des liens. Et bien que les causes du rire puissent varier considérablement selon les individus et les groupes, le son d’un rire est généralement reconnaissable entre les personnes appartenant à des cultures différentes.

Mais qu’en est-il des animaux autres que les humains? Est-ce qu’ils «rient» et les causes de leur rire ressemblent-elles aux déclencheurs du rire humain? Chez les humains, le rire peut exprimer une gamme d’émotions – des sentiments positifs comme le plaisir aux sentiments négatifs comme le dégoût. Les gens rient aussi quand ils entendent une blague ou quand ils voient quelque chose qu’ils trouvent drôle, bien qu’on ne sache pas si l’intelligence des animaux inclut ce que les humains appelleraient un sens de l’humour.

Cependant, de nombreux animaux produisent des sons pendant le jeu qui sont uniques à cette agréable interaction sociale; les chercheurs considèrent ces vocalisations comme un analogue proche du rire humain. Récemment, des scientifiques ont étudié la vocalisation du jeu pour voir à quel point elle était courante chez les animaux. L’équipe a identifié 65 espèces qui «riaient» en jouant; la plupart étaient des mammifères, mais quelques espèces d’oiseaux ont également fait preuve de rire ludique. Cette nouvelle analyse pourrait aider les scientifiques à retracer les origines évolutives du rire humain, selon une nouvelle étude.

Parce que certains types de comportement de jeu ressemblent à des combats, les animaux peuvent vocaliser ou rire pendant le jeu pour empêcher les interactions de s’intensifier et de devenir agressives ou nuisibles, ont rapporté les chercheurs le 19 avril dans le journal. Bioacoustique . Contrairement aux combats, le jeu est généralement répétitif et se produit indépendamment d’autres comportements sociaux, tels que l’accouplement ou la recherche de nourriture, a déclaré l’auteure principale de l’étude Sasha Winkler, doctorante en anthropologie biologique à l’Université de Californie à Los Angeles.

Quand il s’agit d’identifier le jeu, « les gens qui étudient les primates disent: » Vous le savez quand vous le voyez « », a déclaré Winkler à 45Secondes.fr. Un signe est que les primates – nos plus proches parents – ont un «visage de jeu» qui ressemble aux expressions des humains qui jouent, a-t-elle expliqué.

Lorsque Winkler travaillait auparavant avec des macaques rhésus (Macaca mulatta), elle avait remarqué que les singes haletaient doucement en jouant. De nombreux autres primates sont également connus pour vocaliser pendant le jeu, a-t-elle déclaré. Winkler et le co-auteur de l’étude Greg Bryant, professeur et vice-président du département de communication de l’UCLA, se sont demandé si le rire animal pourrait être encore plus répandu. Ils ont passé en revue des dizaines de recherches antérieures « à la recherche de mentions chez tout animal de signalisation vocale pendant le jeu » comme le halètement des macaques, a déclaré Winkler.

Leur enquête a révélé des dizaines d’exemples, avec des rapports de signaux de jeu vocal « dans toute la littérature sur les mammifères, en particulier parmi les primates, les rongeurs, les carnivores sociaux et (dans une moindre mesure) les mammifères marins », ont écrit les scientifiques dans l’étude.

Les gorilles des plaines occidentales produisent un rire silencieux et haletant pendant le jeu. (Crédit d’image: Zoonar GmbH / Alamy Stock Photo)

Faites-les rire

Beaucoup de ces sons ne se produisaient que pendant le jeu, comme le ronronnement d’un singe vervet (Chlorocebus Aethiops), le trille ultrasonique d’un rat (Rattus norvegicus), le sifflement et le cri d’un grand dauphin (Tursiops truncatus) et le regard d’un singe écureuil (Saimiri sciureus). La plupart des espèces de primates, y compris chimpanzés , gorilles , des singes et babouins , a démontré des rires enjoués: des rires haletants, des claques de lèvres et des grognements aux ricanements, aux trilles et aux cris, selon l’étude.

Bien que la plupart des animaux rieurs soient des mammifères, deux espèces d’oiseaux – la pie australienne (Gymnorhina tibicen) et le perroquet kea (Nestor notabilis) – également vocalisé pendant le jeu, ont rapporté les chercheurs. Dans une étude de 2017 des perroquets kea, qui vivent en Nouvelle-Zélande, les scientifiques ont découvert que s’ils enregistraient le rire de keas et le jouaient via un haut-parleur, d’autres keas « commenceraient spontanément à jouer », a déclaré Winkler. Cette étude a démontré comment le rire de kea agit comme une invitation à d’autres keas, « spécifiquement pour faciliter et initier le jeu », a déclaré Winkler.

Les rapports de rire ludique étaient notamment absents dans les études décrivant les poissons, les amphibiens et les reptiles, peut-être parce qu’il y a une question quant à savoir si le jeu existe ou non dans ces groupes d’animaux, selon l’étude.

On pense que le rire chez les humains est né pendant le jeu, une hypothèse étayée par le rire haletant lié au jeu de nombreuses espèces de primates. Le rire humain peut avoir évolué à partir d’un son haletant similaire qui, « au fil du temps de l’évolution, est devenu ritualisé dans le » ha ha ha « vocalisé que nous utilisons aujourd’hui », a déclaré Winkler. Les gens rient encore pendant le jeu, mais nous intégrons également le rire dans les comportements langagiers et non ludiques, en utilisant le rire de diverses manières pour transmettre une gamme d’émotions qui peuvent être positives ou négatives, ont rapporté les chercheurs.

Le rire humain diffère notablement du rire des autres animaux d’une autre manière importante: son volume. Les gens diffusent leurs rires bruyamment, souvent pour établir leur inclusion dans un groupe. En comparaison, lorsque la plupart des animaux rient, le son est très faible – juste assez fort pour être entendu par le partenaire du rieur, selon l’étude.

« C’est vraiment fascinant que tant d’animaux aient une fonction similaire de vocalisation pendant le jeu », a déclaré Winkler à 45Secondes.fr. « Mais nous avons ces parties uniques du rire humain qui sont également un domaine important pour une étude future. »

