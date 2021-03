Les animaux peuvent-ils donner naissance à des jumeaux, des triplés ou même des quadruplés identiques?

Un nouveau bébé est une poignée – mais qu’en est-il de deux ou plus? Un parent sur 30 a les mains pleines avec des jumeaux et près d’un sur 10000 jongle avec des triplés ou plus, selon les données américaines du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes .

Mais à quel point la capacité des humains à porter plusieurs petits à la fois est-elle inhabituelle et à quelle fréquence d’autres mammifères ont-ils des jumeaux, des triplés et des quadruplés?

Chez de nombreux animaux, plusieurs bébés sont la norme plutôt que l’exception. Par exemple, le chien moyen donne naissance à cinq chiots dans une portée, selon une étude de 2011 publiée dans le journal Thériogénologie . Alors, quelle est la différence entre une portée et des jumeaux? «C’est vraiment une question de nombre», a déclaré Charles Long, physiologiste de la reproduction à l’Université Texas A&M. Alors qu’un groupe de jumeaux est par définition deux bébés, les animaux porteurs de litière en ont presque toujours plus.

Une femelle a une portée lorsqu’elle libère plusieurs œufs. Lorsqu’ils sont fécondés, ces œufs produisent plusieurs embryons. (Les jumeaux identiques sont l’exception – mais nous y reviendrons plus tard.) Lorsqu’une femme libère deux œufs, nous appelons la progéniture résultante des jumeaux fraternels ou non identiques. (Trois œufs donnent des triplés fraternels, quatre des quadruplés fraternels. Vous voyez l’image.) Qu’ils soient compagnons de portée ou jumeaux fraternels, ces frères et sœurs partagent environ la moitié de leur ADN – la même chose que toute autre paire de frères et sœurs.

Les animaux porteurs de litière ont tendance à donner naissance à plus de trois bébés, en moyenne, a déclaré Long. Mais la différence entre les portées et les jumeaux s’arrête là. Techniquement, il n’y a aucune différence entre une portée de cinq et un ensemble de quintuplés fraternels – mis à part le fait que les quintuplés humains sont exceptionnellement rares. En 2017, les Centers for Disease Control and Prevention n’ont signalé que 49 naissances quintuplées et de rang supérieur sur 3855500 naissances totales.

D’un autre côté, certains animaux donnent rarement naissance à des portées et portent presque toujours deux petits à chaque gestation. Chez ces animaux, deux bébés nés en même temps sont appelés jumeaux et non compagnons de portée. Cependant, ce sont généralement des jumeaux fraternels et non identiques. Mouton , chèvres , et cerf tous donnent régulièrement naissance à des jumeaux fraternels, a déclaré Long.

Mais qu’en est-il des jumeaux identiques?

Ces frères et sœurs génétiquement identiques se forment lorsqu’un seul œuf fécondé se divise en deux. Ils sont rares chez l’homme: environ trois à quatre naissances humaines sur 1000 aboutissent à des jumeaux identiques, selon le Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis . Et pour autant que les scientifiques puissent le dire, ils sont moins courants chez les autres animaux. Les vétérinaires ont identifié chiots identiques une seule fois, en 2016. Dans ce cas rare, un vétérinaire effectuant un Césarienne un lévrier irlandais a remarqué que deux des chiots partageaient un placenta. Un test génétique a confirmé que les deux chiots partageaient tout leur ADN. Mais les scientifiques ne sont généralement pas à la recherche de jumeaux identiques chez d’autres animaux, ce qui peut expliquer pourquoi ils semblent si rares.

Chez un animal, les frères et sœurs identiques sont la règle, pas une rareté. Tatous donnent toujours naissance à des quadruplés identiques. En d’autres termes, les tatous femelles ovuler un œuf qui se divise par la suite en quatre une fois fécondé. Les scientifiques ne savent pas pourquoi cela se produit ni pourquoi c’est unique aux tatous, a déclaré Long. Une explication possible: avoir des quadruplés identiques empêche la consanguinité. Les frères et sœurs tatou ne peuvent pas s’accoupler les uns avec les autres, ils sont donc obligés de s’aventurer hors de leurs terriers souterrains pour trouver des partenaires.

Et d’autres animaux peuvent donner naissance à des jumeaux identiques à des taux plus élevés que les humains ne le pensent. « Si un mouton a des mâles jumeaux ou des femelles jumelles, nous n’allons pas les tester pour voir s’ils sont identiques », a déclaré Long. La ressemblance étrange partagée par des jumeaux identiques n’est pas un indice utile, a-t-il ajouté. « Tu sais, les moutons se ressemblent. »