"Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore", première bande-annonce, date de sortie et personnages

Fans de Harry Potter Ils ne cessent d’être éblouis dans le cadre des célébrations des 20 ans depuis la présentation du premier film de la saga Harry Potter et la pierre philosophale, Warner Bros. présenté une vidéo avec une surprise à la fin : les premières images de Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore.

Au début la vidéo indique « il y a de nouvelles aventures à l’horizon » où il y a une petite bande-annonce. « Le monde tel que nous le connaissons va se terminer. Ce qui semble inimaginable aujourd’hui semblera inévitable demain. Si vous acceptez de faire ce que je vous dis, vous devrez me faire confiance, même lorsque votre instinct vous dira de ne pas le faire », confie Albus Dumbledore (Jude Law) au jeune Newt Scamander (Eddie Redmayne).

Pendant le teaser, vous pouvez voir Mads Mikkelsen Quoi Gellert Grindelwald, le sorcier maléfique avec qui il devra se battre Dumbledor, qui a été dépeint dans les films précédents par Johnny Depp.

« Animaux fantastiques » : les secrets de Dumbledore racontera la face la plus étrange et la plus cachée d’Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, le directeur de l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard et créateur de l’Ordre du Phénix. La sortie en salles est prévue, au moins aux États-Unis, pour le 15 avril 2022.

Résumé officiel :

« Le professeur Albus Dumbledore (Jude Law) sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) est entré en action pour conquérir le monde sorcier. Comme il ne peut pas l’arrêter seul, il demande au magizoologiste Newt Scamander (Eddie Redmayne) de diriger un groupe intrépide de sorciers, de sorcières et d’un courageux boulanger moldu dans une mission dangereuse, dans laquelle ils trouveront de nouveaux animaux familiers et affronteront la légion croissante de partisans de Grindelwald. Mais si les enjeux sont si importants, combien de temps Dumbledore peut-il rester en dehors de ça ? «

Le film est chargé de David yates à partir d’un script de Steve Kloves et JK Rowling et met en vedette Eddie Redmayne Quoi Triton arnaqueur; Jude Law Quoi Albus Dumbledore; Ezra Miller comme Credence Barebone; Katherine Waterston dans le rôle de Tina Golstein et Callum Turner dans le rôle de Theseus Scamander.

