Les Animaux Fantastiques – Les Secrets de Dumbledore: les acteurs et leurs personnages

Harry Potter est l’une des franchises les plus lucratives de ce siècle, rapportant des millions au box-office mondial avec ses huit films. Pourtant, son univers est loin d’être terminé puisque ce jeudi 14 avril, sortira en salles Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de dumbledore le troisième volet des prequels qui fait déjà sensation chez les Potterheads sur les réseaux sociaux, au-delà des différents conflits qu’a traversés sa production, notamment dans sa distribution.

Ce n’est pas une nouvelle pour les fans : ce film devait arriver il y a un an, mais différents problèmes ont causé un retard. La pandémie de coronavirus a été un aspect clé, mais le changement le plus significatif a sans aucun doute été Le licenciement de Johnny Depp, qui jouait Gellert Grindelwald. Après avoir perdu le procès en diffamation contre The Sun, Warner Bros. l’a retiré du projet et dans les semaines qui ont suivies, ils ont annoncé son remplaçant: Mads Mikkelsen.

La production a poursuivi son cours et les acteurs ont dû réenregistrer quelques scènes qu’ils avaient jusqu’au moment du départ de Depp, mais une fois sur le plateau d’enregistrement, il n’y a plus eu de problèmes. Cette semaine, ils reviendront sur grand écran sous le synopsis suivant : « Albus Dumbledore sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald est passé à l’action pour conquérir le monde de la sorcellerie. Puisqu’il ne peut pas l’arrêter seul, il demande au magizoologiste Newt Scamander de diriger un groupe intrépide de sorciers, de sorcières et d’un moldu courageux. Un boulanger dans une mission dangereuse, rencontrant des animaux nouveaux et familiers et affrontant la légion croissante de sympathisants de Grindelwald. Mais avec tant d’enjeux, combien de temps Dumbledore peut-il rester à l’écart ?. Découvrez les acteurs principaux !

+Qui est qui dans Fantastic Beasts 3

– EDDIE REDMAYNE dans le rôle de NEWT SCAMANDER

Le Britannique incarnera une fois de plus le magicien et célèbre magizoologiste qui a un grand penchant pour les créatures magiques, influencé par le veau hippogriffe de sa mère.

– JUDE LAW dans le rôle d’ALBUS DUMBLEDORE

L’acteur fera revivre ce personnage dans sa jeunesse, où il montrera de nouvelles facettes de sa vie personnelle et professionnelle.

– MADS MIKKELSEN dans le rôle de GELLERT GRINDELWALD

Comme nous l’avons mentionné, l’acteur de renom jouera le grand méchant de cette franchise, qui dirige désormais un nouvel ordre mondial sorcier basé sur sa croyance en une supériorité magique sur les Moldus du monde.

– DAN FOGLER dans le rôle de JACOB KOWALSKI

Un autre des visages familiers de la saga, le sympathique compagnon moldu de Newt dans ses aventures qui doit maintenant affronter une nouvelle étape de sa vie sans Queenie.

– ALISON SUDOL est QUEENIE GOLDSTEIN

L’actrice née à Seattle revient pour incarner ce personnage qui était entré dans un grand conflit dans le film précédent, puisqu’elle a étonnamment changé de camp et fait désormais partie des méchants de l’histoire.

– EZRA MILLER dans le rôle de CREDENCE BAREBONE

L’acteur qui fait partie d’une autre franchise Warner comme DC Comics est, une fois de plus, cette figure pleine de conflits en lui et de belles révélations sont attendues pour lui dans ce film.

– KATHERINE WATERSON est TINA GOLDSTEIN

La femme derrière l’un des protagonistes des deux premiers volets revient en tant que compagne de Newt, mais on pense qu’elle n’aura pas beaucoup de participation en raison des paroles de l’actrice envers JK Rowling.

JESSICA WILLIAMS dans le rôle d’EULALIE HICKS

Dans son rôle le plus populaire à ce jour, l’actrice reprend la sorcière américaine et, d’après les avant-premières, aura une participation plus marquante qu’auparavant.

– OLIVER MASUCCI dans le rôle d’ANTON VOGEL

Après avoir été Ulrich Nielsen dans Dark, la série Netflix, cet acteur sera le chef suprême de la Confédération internationale des sorciers et ministre de la Magie d’Allemagne.

– RICHARD COYLE est ABERFORTH DUMBLEDORE

Un autre visage reconnu par les téléspectateurs de Netflix, puisqu’il était dans Le Monde caché de Sabrina, arrive dans le rôle du frère d’Albus Dumbledore et propriétaire de l’auberge Hog’s Head.

– MARIA FERNANDA CANDIDO est VICENCIA SANTOS

Cette actrice brésilienne rejoint le casting en tant que l’une des candidates au poste de chef suprême de la Confédération internationale des magiciens et ministre de la Magie du Brésil.

