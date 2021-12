Les Animaux fantastiques : la bande-annonce des secrets de Dumbledore incite à la guerre entre sorciers et moldus

Warner Bros. a publié la bande-annonce de Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore avec Jude Law, Mads Mikkelsen et Eddie Redmayne.

Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore la bande-annonce est enfin arrivée après des mois d’anticipation, et elle promet une autre aventure pleine d’action se déroulant dans le monde sorcier de JK Rowling. La bande-annonce donne également un meilleur aperçu de Mads Mikkelsen, qui remplace Johnny Depp dans le rôle du sorcier noir Gellert Grindelwald. Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore est la troisième entrée dans Warner Bros.’ prévu en cinq parties Bêtes fantastiques série et sert de préquelle à la Harry Potter films. Franchise régulier David Yates réalise le film à partir d’un scénario de JK Rowling et Steve Kloves.

Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore a eu une production difficile, avec l’écrivain JK Rowling et les acteurs principaux Ezra Miller et Johnny Depp impliqués dans des controverses. La pandémie de COVID-19 a aggravé les choses, provoquant plusieurs retards et arrêts de production. Mais finalement, Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore est en voie d’achèvement et est sur la bonne voie pour une sortie à l’été 2022. Le film se déroule directement après les événements de 2018 Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald et marque le retour de Jude Law en tant qu’Albus Dumbledore, Eddie Redmayne en tant que Newt Scamander, Ezra Miller en tant que Credence Barebone, Katherine Waterston en tant que Tina Goldstein, Dan Fogler en tant que Jacob Kowalski et Alison Sudol en tant que Queenie Goldstein.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp dans le rôle de Gellert Grindelwald. Depp a été licencié par le studio peu de temps après avoir perdu son procès en diffamation contre The Sun, à cause du journal le qualifiant de « batteur de femme » en 2018. Depp a affirmé qu’il avait démissionné de son poste chez Warner Bros.’ ordre et a reçu une part importante de son salaire. Au milieu des réactions des fans, Mikkelsen a été annoncé comme remplaçant de Depp, et des changements majeurs ont été apportés à l’apparence et au comportement du personnage. Grindelwald n’a plus les cheveux blancs et la moustache, et ses yeux sont aussi de la même couleur. Mikkelsen a parlé dans le passé de ne pas baser sa performance sur celle de Johnny Depp ou Colin Farrell. Nous attendons avec impatience sa performance en tant que sorcier noir menaçant Grindelwald.





Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore met également en vedette Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams, Victoria Yeates, Richard Coyle et Oliver Masucci. Le synopsis de l’intrigue pour Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore se lit comme suit :

Le professeur Albus Dumbledore (Jude Law) sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) s’apprête à prendre le contrôle du monde sorcier. Incapable de l’arrêter seul, il confie au magizoologiste Newt Scamander (Eddie Redmayne) la direction d’une équipe intrépide de sorciers, de sorcières et d’un courageux boulanger moldu dans une mission dangereuse, où ils rencontrent des bêtes anciennes et nouvelles et affrontent la légion croissante d’adeptes de Grindelwald. . Mais avec les enjeux si importants, combien de temps Dumbledore peut-il rester sur la touche ?

Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore la bande-annonce est pleine de plusieurs moments passionnants et taquine plus de créatures magiques et de duels de sorciers. Il y a aussi un retour nostalgique de la salle sur demande à Poudlard. Après tous les déboires, la franchise reste l’une des plus réussies au monde et s’appuie sur un best-seller mondial. Avec un peu de chance, Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore sera une amélioration par rapport à son prédécesseur alambiqué, Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald.





Les Animaux Fantastiques : Le Secret de Dumbledore sortira au Royaume-Uni le 8 avril 2022 et dans le monde le 15 avril.





Mads Mikkelsen taquine la bataille épique de sorciers dans Fantastic Beasts 3 qui a pris 3 semaines à filmer Mads Mikkelsen et Eddie Redmayne ont tourné pendant trois semaines consécutives pour la fin épique de Fantastic Beasts 3.

Lire la suite





A propos de l’auteur