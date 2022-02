« Les Animaux Fantastiques 3 » présente la première bande-annonce officielle

Après trois ans et demi à ne rien savoir de la saga des magiciens, Warner Bros. vient de sortir une nouvelle bande-annonce pour « Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore »le troisième film du spin off de Harry Potter et l’un des derniers projets adjacents de JK Rowling.

Cette série de films qui fait office de préquelle, puisqu’ils se déroulent des années avant ce qui a été vu à Poudlard, fait revenir des visages familiers vus dans son intrigue, notamment Eddie Redmayne en tant que héros adolescent Newt Scamander, aux côtés Dan Foger comme Jacob Kowalski Alison Sudol comme Queenie et Ezra Miller Quoi Crédence Bareboneainsi que Loi de Jude prenant une pause dans les comédies romantiques pour revenir en tant qu’Albus Dumbledore.

Cette nouvelle bande-annonce nous promet ce qui sera l’un des plus grands combats que le monde sorcier ait jamais vu, encore plus grand que la bataille de Harry Potter contre Voldemort qui a rendu la franchise de JK Rowling si populaire. Newt Scamander et son équipe sont chargés de vaincre le sorcier le plus puissant de l’histoire, menant à une confrontation qui changera à jamais le monde sorcier.

Bien qu’il semble que cela pourrait être une fin épique pour la saga « Les Animaux Fantastiques », deux autres films sont toujours prévus, bien que la date de sortie et son titre officiel n’aient pas encore été confirmés.

» Les secrets de Dumbledore », commencera ce qu’on appelle la guerre mondiale de la magie, il y aura donc encore tout un complot à faire, après que le diabolique Gellert Grindelwald commence à avoir différents adeptes sinistres.

»Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore » sera également à l’affiche Maria Fernanda Cândido, Oliver Masucci, William Nadylam et Richard Coyleen plus d’avoir Mads Mikkelsen jouant Grindelwald, un rôle précédemment tenu par Johnny Depp. Ce nouveau film sortira dans les salles du monde entier le 15 avril.