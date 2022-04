‘Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore’ : une avancée dans la saga, mais sans grande magie

in

Le troisième volet des Animaux Fantastiques arrive en salles ce jeudi, après avoir traversé des moments mouvementés pour l’un de ses protagonistes. Dans Spoiler nous l’avons déjà vu et ici nous vous disons notre avis.

©Warner Bros.‘Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore’ : une avancée dans la saga, mais sans beaucoup de magie.

Ce jeudi, il arrive enfin dans les salles Les Animaux fantastiques 3 : Les secrets de Dumbledore, après quatre ans de lancement du deuxième volet et les situations que la production a traversées à cette époque, notamment avec le limogeage de Johnny Depp par Warner Bros. Bien que cette nouvelle ait divisé une partie du fandom, c’est déjà l’histoire de la passé et il est maintenant temps d’aller au cinéma pour voir les résultats. Découvrez notre avis ici !

Synopsis officiel : « Le professeur Albus Dumbledore (Jude Law) sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) est passé à l’action pour prendre le contrôle du monde sorcier. Puisqu’il ne peut pas l’arrêter seul, il demande au magizoologiste Newt Scamander (Eddie Redmayne) de menez un groupe intrépide de sorciers, de sorcières et d’un courageux boulanger moldu dans une quête périlleuse, rencontrant des animaux nouveaux et familiers et affrontant la légion croissante de sympathisants de Grindelwald. Mais avec tant d’enjeux, combien de temps pourra-t-il rester sur la touche ? Dumbledore ? ».

Le retour de Steve Klovers au scénario produit des sourires chez les Potterheads, puisque c’est lui qui s’est chargé d’adapter les derniers livres de l’histoire originale, avec un résultat satisfaisant. Bien sûr, cela, JK Rowling Cela a également une grande influence sur le scénario, mais les deux esprits ne parviennent pas à développer pleinement l’intrigue, même avec la barre basse laissée par le deuxième volet. Nous trouvons des arrangements et un ton principal dans le scénario, quelque chose qui semblait confus dans le film précédent avec les innombrables intrigues secondaires, même si en général on a l’impression qu’il ne peut pas le faire.

Mentionnant le simple positif, Mads Mikkelsen Il reprend le rôle de Grindelwald avec ce qu’il fallait pour ce film et propose un méchant différent de Johnny Depp, beaucoup plus élégant et intéressant. Bien que son côté obscur soit toujours présent, on ne le retrouve pas aussi mis en avant que dans le film précédent, il dépendra donc du goût des fans d’acquiescer à l’approche que le scénario lui a donnée. D’autre part, Loi de Jude Il brille à nouveau en tant que Dumbledore, bien que le personnage n’ait pas les éléments nécessaires pour nous offrir un Albus comme celui que nous attendions, au-delà des points de contact avec son passé.

Ce n’est pas nouveau que David Yachts C’est un réalisateur qui a gardé le même style depuis ses débuts et il n’y a pratiquement pas d’innovation, il se concentre donc sur le caractère spectaculaire et les effets spéciaux bien réussis de la saga. Les aspects techniques sont l’une des parties les plus importantes du film, mais si la franchise veut continuer à vivre, elle doit trouver un cinéaste pour renouveler l’air.

En conclusion, Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Grindelwald C’est un film qui est meilleur que la deuxième partie, avec une intrigue plus frappante, de grandes performances et la direction habituelle, que les Potterheads approuveront sûrement, bien que le spectateur commun qui n’est pas si étroitement lié à Harry Potter souffrira parfois . Vous pouvez le voir au cinéma à partir d’aujourd’hui, jeudi 14 avril, et des nouvelles de ses deux supposées autres suites sont attendues.

