Les Animaux Fantastiques 3 : Les premières affiches présentent les armées de Grindelwald et Dumbledore – la bande-annonce finale arrive bientôt !

La longue attente sera bientôt terminée : pour la prochaine sortie en salles de Les Animaux fantastiques 3 : Les secrets de Dumbledore le 7 avril 2022 annoncé dans quelques heures nouvelle bande-annonce du monde magique de Harry Potter. Ici, nous pouvons enfin en savoir plus sur les nouvelles aventures de Newt et ses amis, y compris la lutte contre l’impitoyable Magicien noir Grindelwald se poursuivra – quatre ans après la dernière partie.

La bande-annonce finale arrive le 24 février

En petit avant-goût de la nouvelle et ultime bande-annonce du 24 février, le studio livre un Plein de nouvelles affichesqui est un premier aperçu de bien connus mais aussi nouveaux personnages jette. Une seule chose manque : Où est Tina Goldstein ?

dans le première bande-annonce La petite amie de Newt n’a pas non plus été montrée, bien qu’elle soit certainement censée jouer à nouveau dans la troisième partie. Peut-être que la nouvelle bande-annonce fera la lumière sur sa disparition…

L’armée du magicien noir Grindelwald

Tout d’abord, les affiches des personnages qui viennent de sortir se révèlent pour la première fois les nouveaux adversaires de l’armée de Dumbledoresitué sur le côté de la Magicien noir Gellert Grindelwald et prédire un avenir sombre pour le monde des magiciens et des personnes non magiques, les moldus, dans le monde entier.

Grindelwald est dans la troisième partie pour la première fois par Mads Mikkelsen incarné après que Johnny Depp a abandonné la production pour des raisons personnelles. A ses côtés, nous retrouvons justificatif (Ezra Miller) Vinda (Poppy Corby-Tuech) et Le nouveau venu Helmut (Alexandre Kouznetsov). Aussi un favori de la foule et le grand amour de Jacob Reine (Alison Sudol) a été séduite par Grindelwald du côté obscur de la magie (de la Force).

L’armée du sorcier Dumbledore

Sur le côté des gentils notre héros pourrait-il Triton gagnez d’autres sorciers et sorcières de la communauté internationale des sorciers en tant que compagnons de combat qui agissent contre les sombres machinations de Grindelwald et se lancent dans un voyage aventureux et dangereux autour du monde.

Alors que le magicien Albus Dumbledore (Jude Law) agit plus en retrait, son armée est composée comme suit : En premier lieu Newt Scamander (Eddie Redmayne), Jacob Kowalski (Dan Fogler), l’assistant de Newt Bunty (Victoria Yeates), Yusuf Kama ( William Nadylam), le frère de Newt, Theseus Scamander (Callum Turner), Eulalie « Lally » Hicks (Jessica Williams), le frère d’Albus, Aberforth (Richard Coyle) et bien sûr son Niffler (vraisemblablement nommé Teddy) ainsi que son Bowtruckle Pickett.

Parmi les nouveaux arrivants Anton Vogel (joué par la star de « Dark » Oliver Masucci), Vicência Santos (Maria Fernanda Cândido) et Liu Tao (Dave Wong). Reste à savoir s’ils resteront neutres jusqu’au bout ou se laisseront séduire par Grindelwald. En fait, Tina Goldstein (Katherine Waterston) est toujours absente de la liste, dont nous ne savons toujours pas le sort.