Les anguilles électriques peuvent suralimenter leurs attaques en travaillant ensemble

De nouvelles séquences vidéo époustouflantes capturent des anguilles électriques en Amazonie chassant par groupes de plus de 100. Des packs mortels se séparent ensuite pour délivrer collectivement une secousse suralimentée qui fait sortir les poissons de l’eau, selon une nouvelle étude.

C’est la première fois qu’une telle chasse en groupe est observée chez les anguilles électriques de Volta (Electrophorus voltai), un type de couteau déjà connu pour produire individuellement le choc électrique le plus puissant de tous les animaux.

La séquence vidéo, qui a été décrite le 14 janvier dans le journal Écologie et évolution , a été capturé dans un petit lac sur les rives de la rivière Iriri au Brésil. « C’est vraiment incroyable de trouver un comportement comme celui-là avec des anguilles de 2,4, 2,5 mètres [around 8 feet] », a déclaré David de Santana, zoologiste au Smithsonian National Museum of Natural History à Washington, DC et co-auteur de la nouvelle étude, à 45Secondes.fr.

Les mammifères travaillent régulièrement ensemble pour attraper des proies, mais un tel comportement est relativement rare chez les poissons, selon la nouvelle étude. Avant cette découverte, les scientifiques pensaient que les anguilles électriques étaient des prédateurs solitaires, attaquant généralement un seul poisson à la fois.

La méthode de chasse en groupe nouvellement documentée implique jusqu’à 100 anguilles électriques encerclant des bancs de petits poissons tétra pour former une «boule de proie», puis les rassemblant vers des eaux moins profondes. Ensuite, des anguilles (entre deux et 10 individus) se séparent du groupe principal et se rapprochent de la balle pour délivrer une secousse d’électricité suralimentée.

Le choc synchronisé est si puissant que certains des poissons bancaux sont projetés hors de l’eau et retournent à la surface étourdis. Ils flottent alors immobiles, devenant une prise facile pour les anguilles prédatrices.

«Une anguille individuelle de cette espèce peut produire une décharge haute tension de 860 volts. Donc, en théorie, 10 anguilles électriques peuvent en produire 8 600. C’est donc beaucoup», a déclaré de Santana. Il a été choqué plusieurs fois au cours de ses études sur les poissons et a déclaré que la sensation était suffisamment forte pour provoquer un « engourdissement » dans ses bras. « C’est une décharge vraiment forte, mais la durée est vraiment courte », a déclaré de Santana.

Mais de Santana n’a jamais été choqué par une anguille à la fois. Avec le potentiel d’être zappé par jusqu’à 10 à la fois, il recommande de rester hors de l’eau si vous rencontrez un grand groupe.

La première observation de ce comportement était « une sorte d’accident », a déclaré de Santana. Son collègue, l’auteur principal de l’étude, Douglas Bastos, zoologiste à l’Institut national de recherche amazonienne (INPA) au Brésil, était dans la région en 2012 pour enquêter sur les poissons lorsqu’il est tombé sur une congrégation d’anguilles électriques et de tétras électrocutées hors de l’eau. . Après avoir capturé quelques images initiales, les chercheurs ont décidé de retourner au même endroit en 2014, où ils ont capturé 72 heures de séquences. Dans ce document, ils ont documenté le comportement cinq fois de plus.

Les chercheurs suggèrent que la chasse individuelle est probablement moins efficace lorsque les anguilles rencontrent un groupe de proies qui est conscient de leur présence. Travailler ensemble aide les anguilles à produire des décharges électriques plus puissantes qui peuvent choquer la proie à une plus grande distance.

L’équipe soupçonne que le comportement n’est pas courant et ne se produit probablement que lorsque les conditions sont réunies. «Notre hypothèse initiale est que ce comportement se produit vraiment dans des endroits à forte abondance de proies et aussi avec un abri à long terme pour plusieurs anguilles», a déclaré de Santana. Cela signifie beaucoup de poissons et beaucoup de coins et recoins pour les anguilles. Ces conditions peuvent exister seulement au milieu de la Amazone , il ajouta.

