Les anecdotes incontournables des acteurs de Bridgerton lors du tournage

«Bridgerton» C’est l’un des derniers grands succès du service de streaming Netflix et ses chiffres le montrent, car ce sera la cinquième meilleure première de l’histoire de la plate-forme et pourrait surpasser de grands titres comme « Stranger Things » et « La Casa de Papel » . Cette nouvelle histoire est arrivée le 25 décembre et est une adaptation des romans de l’auteur Julia Quinn.

Auparavant, des détails peu connus ont été révélés aux téléspectateurs, comme un endroit qui est le même où «The Crown» a été filmé. A cette occasion, les fans de la série plongeront dans l’intimité du tournage de la première saison grâce au anecdotes offertes par une partie de son casting. Incontournable!

Nicola Coughlan (Penelope), qui a récemment répondu aux critiques, a déclaré: «Nous filmions la scène qui se passait dans le jardin de la reine et Bridgerton se déroule au printemps, donc le temps devrait être beau tout le temps, mais nous avons filmé en Angleterre et il pleut beaucoup là-bas, nous avons donc dû faire face à cela. Il faut environ deux heures pour mettre la perruque, nouer le corset et enfiler la robe jaune. Ils nous ont emmenés dans une tente et il a commencé à pleuvoir, nous avons essayé de répéter, mais mon film détestait l’humidité et a commencé à gonfler. À la fin, ils ont dit: « Cela ne se produira pas aujourd’hui » « .

Alors, Phoebe Dynevor (Daphné) a avoué un drôle de moment à Page Regé-Jean (Simon), acteur qui a catapulté sa carrière: «Nous étions à Castle Howard. Nous partagions la salle de bain avec des touristes. Je marchais avec désinvolture dans la salle de bain et je paniquais fondamentalement, il y avait une famille, tous avec des caméras, des touristes très. fantôme: j’ai terrorisé beaucoup de touristes qui voulaient juste voir un joli château et non un fantôme « .







Finalement, Claudia Jessie (Eloïse) se souvint d’un autre moment drôle: « C’est une scène où elle était assise sur une balançoire et Eloïse retire les barrettes de ses cheveux, la laissant tomber. Il fait nuit et elle porte une longue chemise de nuit blanche, à manches longues et un tissu en coton fin. Elle voit sa meilleure amie, « .