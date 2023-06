Les anciens poignards déjà un tricheur? Emplacement dans Zelda Tears of the Kingdom

Dans La légende de Zelda : les larmes du royaume il y a quelques articles sur lesquels il n’est pas vraiment facile de mettre la main. Mais une fois que nous avons mis la main dessus, nous devons vraiment nous demander si des articles comme ceux-ci Poignards antiques rentre toujours dans le jeu normal!

Car ce Les articles sont si fortsque l’on pourrait supposer qu’il s’agissait d’un vrai tricheur.

Mais de quoi s’agit-il ? Et à quoi servent réellement les anciens poignards ? Dans notre Solution vous saurez tout y compris l’emplacement de l’objet convoité.

Que peuvent faire les Dagues Anciennes dans TotK ?

Qu’est-ce qu’un poignard ancien ? Dans TotK, il n’y a guère d’objet aussi puissant que les « Ancient Daggers from the Underground ». Les armes mystérieuses ont une capacité très spéciale et elles ont tout pour plaire !

Ils font quelque chose comme un Tuer instantanément les ennemis. Les ennemis disparaissent dans les airs. Cela signifie que si nous les utilisons au combat, nous pouvons tuer un ennemi régulier avec un seul détruire le tir – notez que nous les utilisons comme pointe de flèche synthétiser avant de les tirer.

Ouf. Cela semble-t-il assez fort? Et oui, ça l’est ! Bien que cette capacité ne soit pas universelle, elle vous épargnera beaucoup de sueur et de sang sur certains ennemis.

Quelles sont les limites de l’ancienne dague ? En soi, on peut vraiment s’amuser avec l’Ancient Dagger, mais il y a un petit hic à l’ensemble (ce serait trop beau pour être vrai sinon).

Le restriction fait référence au butin que vous obtenez des ennemis. Si vous tuez un adversaire avec une ancienne dague, il y a pas de butin de cette foule.

Et puis il y a la règle d’exception. Vous pouvez éliminer tous les ennemis avec l’arme, seulement (sans surprise) pas de patrons.

Ces deux restrictions font à nouveau de l’Ancient Dagger arme légitime. Elle a l’air légèrement OP et peut aider ici et là, mais si nous avons un puissant Vaincre Leunen (solution dans le guide) et n’obtenez pas de butin pour cela, ce n’est souvent tout simplement pas le but.

Où puis-je trouver une dague ancienne ?

Si vous souhaitez toujours regarder l’article de plus près, vous pouvez obtenir un aperçu ici ou le rechercher directement. Alors, où puis-je trouver l’ancienne dague ?

Emplacement de l’ancien poignard

Vous devez jouer jusqu’à présent dans l’histoire jusqu’à ce que vous ayez complètement terminé le temple spirituel. Ensuite, vous pouvez aller au Téléporter le Temple des Esprits et vous devez aussi!

Lorsque vous êtes devant l’entrée, vous sautez ou prenez l’ascenseur. Cours tout droit à travers arène de l’autre côté à la salle du trône où deux mines se construisent et Mineru Dans votre attente

Nous devons nous rendre à la construction de la mine qui se trouve à droite de Mineru. Présentez-le nous en guise de remerciement pour avoir terminé avec succès le Temple de l’Esprit 1x poignard antique. En parallèle, cela commute le Quête : Anciennes dagues du sous-sol gratuit.

Et si nous voulons maintenant cultiver plus de poignards, nous pouvons le faire ici. Tout ce dont nous avons besoin est la ressource sonanium.

pour 50x Sonanium, nous obtenons 1x poignard ancien chacun

D’ailleurs, vous pouvez terminer la quête très rapidement en échangeant le Sonanium contre une Dague Ancienne.

Un poignard antique vaut-il tant que ça ? Certes, Sonanium est un sujet brûlant dans TotK. Si vous êtes sur le chemin ardu, le vôtre étendre la batteriej’économiserais bien avec le Sonanium.

À la fin, vous en obtenez un Poignard antique gratuit, ce qui est bon. Et peut-être n’en aurez-vous pas besoin d’un deuxième de sitôt ? Je ne cultiverais spécifiquement les anciennes dagues que si j’en avais vraiment besoin pour un usage spécifique.

Mais bien sûr, au final, cela ne fait certainement pas de mal d’avoir deux ou trois poignards dans votre poche – juste au cas où.

Notre conseil : Surtout dans les arènes, cet objet est une véritable aubaine. Par exemple si vous Déverrouiller le masque de Majora Si vous le souhaitez, vous devriez avoir des poignards dans vos bagages.

Si vous avez plus Aider nécessaire et à un moment ou à un autre La légende de Zelda : les larmes du royaume coincé, vous pouvez notre solution complète sois utile. Des personnes de valeur attendent ici Trucs et astuces de jeu sur toi. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le jeu !