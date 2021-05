Les anciens Judéens mangeaient du poisson non casher, selon les archéologues

Les lois alimentaires juives qui interdisent de manger des poissons sans nageoires ni écailles n’ont pas empêché les anciens résidents de Judée de manger fréquemment des poissons non casher, selon une nouvelle étude.

Des indices sur ces repas anciens ont fait surface dans des milliers de minuscules arêtes de poisson qui ont été extraites de dizaines de sites dans ce qui est maintenant Israël et le Sinaï. Une nouvelle analyse de ces os montre que les habitants de Judée (maintenant le sud d’Israël et une partie de la Cisjordanie de Palestine) mangeaient régulièrement des poissons non casher tels que le poisson-chat et les requins.

Beaucoup de ces os remontent à l’époque où les interdictions contre de tels aliments non casher, ou «treif», ont été codifiées dans les cinq premiers livres de la Bible hébraïque, connue sous le nom de Torah. Par exemple, des arêtes de poisson sont apparues dans des endroits jusqu’à la période hellénistique (332 à 63 avant JC).

Mais à l’époque romaine, vers le premier siècle après JC, peu d’arêtes de poisson non casher apparaissent dans les sites archéologiques de Judée. Au fil du temps, à mesure que la connaissance de l’interdiction devenait plus répandue parmi les Judéens «ordinaires», ils ont probablement commencé à éviter les poissons qui étaient auparavant un aliment de base de leur alimentation, ont rapporté des scientifiques dans une nouvelle étude.

Des avertissements sur la consommation de certains types de poissons apparaissent dans deux des cinq livres de la Torah: Lévitique et Deutéronome, selon l’étude. Dans Lévitique 11: 9–12, le texte déclare que «de leur chair, vous ne mangerez pas… tout dans les eaux qui n’a pas de nageoires et d’écailles est détestable pour vous». Le passage du Deutéronome réitère «tout ce qui n’a pas de nageoires et d’écailles, vous ne devez pas manger», qualifiant ces poissons de «impurs». (Deutéronome 14: 9-10)

Le poisson-chat a une peau lisse qui manque d’écailles et les requins sont recouverts d’une couche de structures en forme de V appelées denticules dermiques, qui ressemblent plus à des dents qu’à des écailles, selon le ReefQuest Center for Shark Research en Colombie-Britannique, Canada. Cela rend les deux treif selon les règles de la kashrut (casher).

Les chercheurs datent la rédaction et l’édition de la Torah à la période perse, environ 539 à 332 avant JC, a déclaré l’auteur principal de l’étude Yonatan Adler, maître de conférences en archéologie à l’Université Ariel dans la colonie israélienne d’Ariel en Cisjordanie. Mais quand l’observance de ces lois, comme l’interdiction alimentaire des poissons sans écailles, s’est-elle généralisée parmi les Judéens? Pour répondre à cette question, Adler s’est tourné vers les archives archéologiques, a-t-il déclaré à 45Secondes.fr.

« Quand les gens ordinaires qui n’écrivent pas ces livres, qui ne font pas partie des intellectuels, des lettrés – quand connaissent-ils la Torah et quand l’observent-ils? » Dit Adler. «L’archéologie est particulièrement bien adaptée pour découvrir ce que les gens font réellement», a-t-il déclaré. « Les écrits que nous trouvons dans la Bible, ils nous disent ce que pensaient un très petit nombre de personnes. L’archéologie est capable de découvrir ce que faisaient réellement un grand nombre de personnes. »

Vertèbre antérieure d’un poisson-chat fouillé à Jérusalem. (Crédit d’image: Omri Lernau)

À la recherche de réponses

Adler et le co-auteur de l’étude Omri Lernau, archéozoologiste à l’Institut Zinman d’archéologie de l’Université de Haïfa en Israël, ont examiné les données de 20000 arêtes de poisson que Lernau avait précédemment identifiées dans 30 sites, datant de la fin de l’âge du bronze (1550 avant JC à 1130 avant JC), des siècles avant l’écriture de la Torah, jusqu’à la période byzantine (324 à 640 après JC).

Ils ont constaté que la consommation de poisson non casher était courante pendant l’âge du fer; sur un site, Ramat Raḥel, les poissons non casher représentaient 48% des arêtes de poisson qui y ont été trouvées. Dans tous les endroits et à toutes les époques, le poisson-chat était le poisson non casher le plus abondant, suivi par les poissons cartilagineux – requins et raies – et, à deux endroits (Jérusalem et Tel Yoqne’am), les anguilles d’eau douce.

« Imaginons que la période perse soit le moment où le Pentateuque [the first five books of the Hebrew Bible] a été écrit « , a déclaré Adler. » Les gens suivaient-ils ses règles à l’époque perse? En ce qui concerne le poisson, la réponse est: Non, ça ne ressemble pas à ça. « Ce n’est qu’au deuxième siècle après JC que les preuves archéologiques montrent que la plupart des Juifs suivaient les interdictions alimentaires de la Torah concernant les poissons non casher, Dit Adler.

Cela montre que les anciens Judéens ont changé leurs habitudes alimentaires pour refléter les lois de la casher – du moins, c’est ce qu’ils ont fait en ce qui concerne les poissons non casher, ont rapporté Adler et Lernau. Avec le porc, un autre aliment réputé interdit par la Torah, les archives archéologiques racontent une autre histoire. Les porcs étaient rares dans les sites de Judée, y compris les sites plus anciens qui étaient antérieurs aux interdictions de la Torah sur la kashrut. Il est possible que les Judéens mangeaient rarement du porc avant même que la Torah ne l’interdise, car les porcs n’étaient pas pratiques à élever et à nourrir, selon l’étude.

Cependant, un «trou noir» de preuves persiste, cachant la transition vers l’époque où les Judéens ont commencé à omettre les poissons non casher de leur régime alimentaire. Au moment où ce changement s’est produit – la période hellénistique, alors que le premier siècle avant JC se terminait – « nous n’avons pas assez de données », a déclaré Adler. Les chercheurs ne savent toujours pas exactement quand cette transition a commencé, a-t-il ajouté.

« Nous espérons que de futures fouilles permettront de découvrir des assemblages de poissons qui seront en mesure de répondre à cette question », a déclaré Adler.

Les résultats ont été publiés en ligne le 24 mai dans la revue Tel Aviv .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.