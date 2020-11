les analystes prévoient un autre «boom» des produits Apple

Selon Ming-Chi Kuo, les ventes de produits Apple sont bien meilleures que prévu.

A chaque nouvelle sortie des produits Apple (smartphones, tablettes, ordinateurs…) vient le débat sur qui régnera parmi les consommateurs, que ce soit la société de Cupertino ou le reste de l’univers technologique.

La vérité est que parler sans les chiffres en main est compliqué, bien qu’il y ait toujours ceux qui osent promulguer leurs propres hypothèses en fonction de leurs préférences personnelles. En ce sens, il est toujours préférable d’écouter des experts du secteur et l’un des plus connus, Ming-Chi Kuo, Analyste TF Securities, préfigure bons moments pour la pomme mordue et tout son conglomérat.

Demande plus importante que prévu

Les informations provenant de Ming-Chi Kuo proviennent généralement de bonnes sources. Le fait est que l’analyste a rapporté il y a quelques jours que les produits Apple avaient une demande plus élevée que prévu par l’entreprise. Cela inclut également les modèles douteux iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Cependant, là où les choses n’ont pas fonctionné aussi bien que prévu (pour l’instant), c’est sur l’iPhone 12 la norme et dans l’iPhone 12 Mini, chevauché par le bon travail susmentionné de leurs frères aînés (les versions Pro).

Par rapport aux autres gammes de produits d’Apple, le ipad air, qui a reçu une refonte et des mises à jour matérielles majeures en septembre, connaît une demande d’intonation parmi les utilisateurs. Dans ce sens, Kuo prévoit également que la gamme de tablettes Apple continuera à être très prolifique l’année prochaine, de manière prévisible avec l’introduction de nouvelles technologies pour eux et le lancement de plusieurs modèles.

Pour leur part, Montre Apple continuent de dominer le marché des montres intelligentes et les nouveaux Série 6 comme SE Ils se sont également démarqués, selon les informations de l’analyste asiatique. Quelque chose de similaire s’est également produit avec le nouveau gamme d’ordinateurs Apple avec ses propres processeurs, qui se sont vendus beaucoup mieux que prévu malgré le changement brutal.

Dans la seule section où les choses ne semblent pas aller si bien est dans le AirPods. La vente d’écouteurs s’est stabilisée et le pourcentage des ventes baissera entre 5 et 10% par an.

