Les amis seront là pour vous dans LEGO

« Donc, personne ne t’a dit que la vie allait être comme ça… clap, applaudir, applaudir, applaudir, applaudir ! » C’est vrai, les amis (hein ?) ! Amis reçoit le traitement LEGO avec tous les accompagnements cette saison des vacances. Tout le gang est là ; Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler, Ross et bon sang, ils ont même ajouté Janice ! Maintenant, il ne vous reste plus qu’à travailler le rire, et vous serez prêt !

LEGO dit : « Si vous êtes un fan de Amis, vous serez comme chez vous avec ce dernier hommage LEGO à votre série télévisée préférée. Tant de scénarios classiques ont eu lieu dans ces murs. Maintenant, vous pouvez revivre vos favoris avec ce kit de construction LEGO The Friends Apartments (10292). Profitez de la construction, recréant fidèlement les appartements. Explorez ensuite tous les détails, avec des références aux épisodes les plus appréciés comme la dinde de Thanksgiving de Monica, les chaises inclinables de Chandler et Joey, le poussin et le canard, la maison de poupée de Phoebe et bien d’autres.

7 Mini-Figues

Vous trouverez tout le gang, plus Janice, inclus, chacun portant des costumes authentiques comme Rachel dans sa tenue de jupe tartan classique et Joey portant tous les vêtements de Chandler. Avec tant de détails, ce LEGO Amis l’ensemble a l’air fantastique sur l’affichage.

Un projet plein de surprises

Cette Amis L’ensemble de séries télévisées LEGO est issu d’une collection de kits de construction pour les adultes qui apprécient le design. Il fait également un excellent cadeau pour ceux qui aiment les objets de collection Amis souvenirs.

Construisez et exposez une version LEGO fidèle de l’appartement de Joey et Chandler et de l’appartement de Monica et Rachel, ainsi que le couloir attenant, avec ce Amis Série télévisée LEGO.

Rempli de détails authentiques et de références aux épisodes classiques de Friends, ce LEGO The Amis Le kit de construction d’appartements (10292) pour adultes fera le jour, le mois et l’année de tout fan de Friends.

Avec 7 figurines et des tonnes d’accessoires ravissants faisant référence aux moments les plus appréciés de la série télévisée à succès, cet ensemble a l’air incroyable à l’écran.

Offrant une construction immersive pour les adultes, cet ensemble est le moyen idéal pour célébrer votre amour de la Amis Émission de télévision. C’est également un excellent cadeau pour tous ceux qui aiment les objets de collection Friends.

Mesure plus de 10 cm de haut, 64 cm de large et 31 cm de profondeur. Pour un affichage plus petit, les tapis se soulèvent pour créer des mini modèles amusants.

Pouvez-vous repérer tous les moments emblématiques célébrés dans cet ensemble ? Comme la fois où le cheesecake tombe par terre, quand un chat attaque Ross sur le balcon, ou quand Joey se fait coincer la dinde sur la tête.

Vous serez comme à la maison en explorant les meubles et la décoration authentiques de cet ensemble. Découvrez les fauteuils inclinables de Joey et Chandler, le pouf vert de Monica, ainsi que Gladys, la peinture effrayante de Phoebe.

Ce LEGO Le Amis L’ensemble d’appartements fait partie d’une gamme d’ensembles de modèles créatifs à construire conçus pour les fans de construction adultes qui aiment un design époustouflant, des détails complexes et une architecture élégante.

Les briques de construction LEGO sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité. Ils sont cohérents, compatibles et se connectent et se séparent facilement à chaque fois – c’est ainsi depuis 1958.

Avec les pièces LEGO, la sécurité et la qualité passent avant tout. C’est pourquoi ils sont rigoureusement testés afin que vous puissiez être sûr que le modèle est aussi robuste que beau.

C’est peut-être un peu cher pour le cadeau de bureau décontracté, mais peut-être pourriez-vous le glisser sur votre liste de mariage ? Quoi qu’il en soit, une fois que vous affichez fièrement le glorieux objet de collection, préparez-vous à ce que cette chanson reste gravée dans votre tête pour le reste de votre vie. Je serai là pour toi! J’ai commencé !





