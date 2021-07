Les amis les plus chers de Marvel

Les années passent et aucun groupe de super-héros ne peut égaler la marque que les Avengers ont laissée dans l’histoire de merveille. Malgré le fait que le studio parvienne à reconstruire sa franchise après avoir mis fin à la saga en Avengers : phase finale et récolter des succès comme WandaVision, Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver ou alors Loki, où les personnages secondaires sont devenus des protagonistes, la plaie est encore ouverte pour de nombreux fans.

C’est que, à vrai dire, la tragique bataille finale où Iron Man (Robert Downey Jr) est mort et le sacrifice de Black Widow (Scarlett Johansson) pour que le groupe soit victorieux, ont été considérés comme des scènes inutiles. Cependant, cela a été dicté par les administrateurs et merveille Il n’a pas fait plus que ce qui était déjà écrit, donnant ainsi lieu à nombre de ses acteurs à refaire leur carrière en dehors de la franchise.

Cependant, bon nombre des grandes stars qui sont passées par le MCU continuent d’avoir quelque chose qui les unit : une belle amitié. Après des années à travailler ensemble et à faire partie du groupe de héros le plus célèbre au monde, il était impensable qu’ils ne se considèrent pas comme une famille et, en fait, c’est ce qui se passe. Rencontrez les meilleures amitiés qui se sont formées en merveille.

Les meilleures amitiés formées chez Marvel :

1. Chris Evans et Chris Hemsworth :

Les deux Chris avaient déjà joué dans des rôles majeurs avant leur arrivée chez Marvel, mais jamais dans quelque chose d’aussi gros. Les deux nouveaux, côtoyant des stars bien connues et avec une jeunesse encore à explorer, ce fut l’arrivée de ces deux comédiens en studio.

Chris Evans et Chris Hemsworth. Photo : (Getty)



En fait, c’est l’anxiété provoquée par cela qui les a le plus rapprochés : «nous avons partagé notre anxiété et cela l’a rendu un peu plus réconfortant« , a déclaré Evans sur un podcast américain. Et malgré la distance que la fin des Avengers leur a apportée, leur amitié continue de perdurer.

2. Robert Downey Jr et Tom Holland :

Au cours des films, les interprètes d’Iron Man et de Spiderman sont présentés comme l’apprenti et le protecteur. Dans Captain America : Civil War c’est le premier long métrage dans lequel Tom Holland apparaît grâce au fait que le personnage de Robert Downey Jr le recrute pour combattre à ses côtés et c’est alors que ce lien commence.

Robert Downey Jr et Tom Holland. Photo : (Getty)



D’ailleurs, telle est la chimie qu’ils ont transmise que, c’est évident, elle a traversé l’écran puisqu’ils ont commencé à passer beaucoup plus de temps ensemble en plus du tournage. De plus, la première fois que Holland est venu pour incarner Peter Parker, Downey Jr était celui qui l’a reçu et l’a partagé avec lui.

3. Chris Evans et Scarlett Johansson :

Bien que Captain America et Black Widow soient les super-héros les plus expédiés par les fans, la relation entre les acteurs n’a jamais été que de l’amitié. Scarlett et Chris se connaissaient bien avant Marvel et, en fait, c’est elle qui l’a convaincu d’accepter le rôle qui l’a catapulté à la renommée internationale.

Scarlett Johansson et Chris Evans. Photo : (Getty)



C’était The Perfect Score en 2004, la première fois qu’ils se sont croisés sur le plateau et, même s’ils n’ont pas partagé beaucoup de scènes ensemble, ils n’ont pas pu s’empêcher de s’entendre. « Scarlett est l’une de mes plus vieilles amies. C’est bien, dans notre industrie, d’avoir quelqu’un qui comprend ce que vous vivez« Evans a commenté à l’époque et, elle n’était pas loin derrière : »il a beaucoup d’humilité et un grand sens de l’humour. C’est aussi idiot et formel que ça l’a toujours été», a-t-il lancé, démontrant le lien qui les unit.