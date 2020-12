Les âmes du démon et l’insuffisance sublime

L’idiosyncrasie fait du jeu vidéo

Beaucoup (et varié) a été écrit maintenant Les âmes du démon, le classique de la PlayStation 3. Le travail qui a propulsé Hidetaka Miyazaki, célèbre réalisateur à la tête de From Software, à la renommée a servi d’inspiration pour concevoir un nouveau genre, une vision sans précédent de l’industrie qui, plus d’une décennie plus tard, semble sont arrivés pour s’installer: le Comme des âmes. Ces titres, qui se distinguent par leur extrême et juste difficulté, leur cadre soigné et leur histoire immersive, ont été les architectes d’une nouvelle tendance du jeu vidéo qui, commandée par Miyazaki lui-même, a ramené la communauté à une époque. où l’essai et l’erreur, loin d’être une mécanique jouable, était un mantra qui nous a obligé à tirer le meilleur parti de chaque titre. Mais, en regardant en arrière et en me plongeant dans le travail fascinant de Bluepoint Games, en charge de la refaire mis en vente il y a près d’un mois, le retour à Boletaria m’a apporté divers doutes que, même au fil des ans, je ne peux pas résoudre, le plus important de tous étant le suivant: Qu’est-ce qui a transformé un jeu aussi limité en une œuvre culte?

Le premier Âmes étancher la soif de difficulté d’un cœur du secteur marre des aventures avec roues d’entraînement

Les âmes du démon il est, par-dessus tout, extrêmement caractéristique. En fait, cette condition l’amène à porter fièrement l’étiquette «indubitable», puisque nous pouvons reconnaître instantanément quand nous sommes face à des images de jeu. Adrián Suárez, auteur de l’incroyable «Le père des âmes sombres: Hidetaka Miyazaki à travers son travail», décompose en détail dans ce livre (que je recommande vivement à ceux qui aiment le développeur japonais) tous les aspects du développement de Les âmes du démon, et il y raconte les idées qui hantaient l’esprit de Miyazaki lorsqu’il a abordé la création du titre. Comme il le souligne, le succès de ce jeu réside dans le fait d’avoir un «Proposition exceptionnellement bien accueillie par les haters de quelques années dans laquelle les jeux qui prennent le joueur au sérieux sont rares». Mais, comme toute idée, cela n’a pas eu de début que nous pourrions qualifier de réussi.

Shuhei Yoshida, président de SIE Worldwide Studios, aurait pu devenir le bourreau d’un genre qui, s’il avait emprunté d’autres voies, n’aurait jamais existé. Comme le raconte Suárez dans son livre, Yoshida a décidé de limiter la sortie de l’œuvre au Japon après un premier contact décevant. Enragé, il s’est même exclamé que «cette « poubelle » ne dépassera pas 15 000 exemplaires vendus». Heureusement, pour la majorité des utilisateurs et pour le destin de Miyazaki, les près de 2 millions d’unités distribuées dans le monde lui ont montré l’erreur grossière qu’il avait commise. Mais cette anecdote, aussi bizarre que pleine de coïncidences, n’a que peu ou rien à voir avec le résultat jouable d’un jeu. Les âmes du démon ce qui, même dans sa version PS5, est rudimentaire, limité en options et, surtout, difficile, extrêmement difficile. Ce dernier a suscité l’intérêt des joueurs, un secteur qui, comme nous l’avons déjà souligné, était à la recherche de défis comme ceux d’antan, des titres qui leur feraient transpirer la grosse goutte et oublier les «boutons de purée» pour alléger les défis.

Dans le sous-titre qui précède ces lignes, je précise que ce travail est l’idiosyncrasie transformée en jeu vidéo. Ce mot complexe définit «une manière d’être caractéristique qui distingue une chose des autres». Et, inutile de dire, Les âmes du démon il y en a beaucoup à cet égard. Loin de l’éternel sujet de débat, de cette difficulté que nous aborderons plus tard, nous sommes confrontés à une œuvre qui aime être un jeu vidéo. Aux commandes, l’expérience qu’il offre est unique, et je peux vous assurer de première main que peu de titres m’ont fait ressentir cela. Perdu, sans savoir où aller et avec peur de chaque coin, Miyazaki nous offre dans ce travail, sans que nous le sachions, quelques petits coups de pinceau du futur aboutissement de son travail, Âmes sombres (bien que, pour un serveur, Bloodborne est un échelon au-dessus). En tant que jeu vidéo qu’il est, il raconte et enseigne à travers ses pixels, nous racontant une histoire classique de «chevaliers, royaumes et héros» qui, pour la première fois, nous fait sentir partie. Car, à ce stade, personne ne sait qu’une des essences de Les âmes du démon il réside dans sa manière de placer les pièces du puzzle sur la table, en attendant que le joueur lui-même remette l’histoire.

Une nouvelle vision qui élargit et limite les améliorations

L’un des aspects les plus importants de refaire est l’augmentation de la distance de dessin. Grâce à cela, nous pouvons contempler « plus loin » l’œuvre originale de Miyazaki, en observant dans l’environnement des éléments qui, en raison de limitations techniques, n’étaient pas présents dans le titre PlayStation 3. Boletaria semble comme jamais auparavant, aussi sombre qu’avant mais encore plus sombre , laissant chez le joueur un sentiment de fragilité qui, pendant quelques instants, partira quand il aura terminé avec un défi sous forme de patron final. La Tour Latria, pour donner un exemple «simple», a une structure de conception machiavélique qui, avec son pari labyrinthique, nous fait sombrer dans la folie en descendant les marches. Chaque coin est « le même » que le précédent, et les cellules sont pleines d’âmes perdues qui réclament la liberté. Les pièges abondent, un faux pas peut vous finir par un coup de stylo, et ouvrir la mauvaise dame de fer vous fera être envahi par un poison qui vous tuera lentement. Mais vous ne voulez pas vous arrêter, vous n’arrêtez pas d’essayer d’explorer chaque recoin d’une cartographie qui, malgré sa simplicité, recèle de nombreux secrets, mystères et défis.

À présent, presque mille mots plus tard, vous vous demandez peut-être pourquoi je prétends que Les âmes du démon c’est l’insuffisance sublime. Avec un design si distinctif, une histoire si complexe et un gameplay si stimulant, comment puis-je m’assurer que nous sommes face à un titre maigre en mécanique et insuffisant en termes généraux? Réponse simple: Les âmes du démon ne sera jamais à la hauteur de votre ambition. Et cela, malheureusement, affecte spécifiquement l’aspect jouable. Il refaire Bluepoint Games nous a laissé une leçon, la même que le studio nous a donnée il y a longtemps avec son travail avec L’ombre du colosse: les aspects techniques peuvent toujours être améliorés. Dans l’œuvre de Miyazaki, dans sa version pour PS3, l’original, nous sommes confrontés à un titre qui, bien qu’il soit extrêmement ambitieux, doit laisser divers aspects en cours de route pour pouvoir être mis au jour, comme ce désormais célèbre sixième archstone qui n’a jamais nous visiterons. Et, en fait, c’est l’un des points qui étayent mon argument, l’existence dans le traditions d’un royaume dans lequel nous ne pourrons pas combattre, seulement pour contempler avec étonnement dans l’ancien Nexus comment l’accès nous est limité.

Ce dernier, point de rencontre des personnages (ou Nexus), est une autre des caractéristiques qui montre les limites de l’œuvre. Comme si de Crash Bandicoot 3 c’était, Les âmes du démon il dissèque la carte et nous la présente malheureusement sous la forme d’une sélection de niveaux. Avec Âmes sombres Miyazaki a sorti de sa manche un travail intemporel qui nous permet de parcourir le monde du début à la fin, une véritable ode au level design, mais avec Démon Je ne peux ignorer le sentiment d’être confronté à une approche parfaitement adaptée à l’industrie au début des années 2000. Et le gameplayBien qu’il soit amusant et varié dans les options, il est maladroit, lent et parfois injuste (bien qu’en sa faveur, je dirai que cela est dû, une fois de plus, à des limitations techniques). Le travail est aussi difficile qu’imprévisible, car il existe de nombreux scénarios qui mettront notre patience à l’épreuve, mais ce design machiavélique nous jouera plusieurs tours si, par hasard du destin, l’IA décide de cesser de fonctionner correctement. Et, d’autre part, en ce qui concerne le récit et l’histoire, Les âmes du démon est, pour un serviteur, le plus faible de l’œuvre de Miyazaki, surpassé seulement par celui d’un Sekiro: les ombres meurent deux fois qui parient tout sur une seule carte: le gameplay.

Dans une industrie pleine d’histoires médiévales fantastiques, de châteaux gigantesques et de rois corrompus, ce titre ne parvient pas à se démarquer de la foule. Sans entrer spoilers, parce que nous sommes face à une œuvre que tout le monde devrait au moins essayer, je pourrais dire que nous sommes face à une autre fable fantastique qui, loin d’offrir quelque chose de nouveau, nous présente ce triangle déjà archétypal basé sur le héros – méchant – objet, ce dernier étant le recherche de puissance. En fait, ce qui se passe avec ce facteur dépendra de notre décision, qui décidera également laquelle des deux fins nous allons entrevoir. Mais, même avec ces cartes sur la table, un jeu où l’on considère que la jouabilité est clairsemée, l’ambition est limitée par des insuffisances techniques et son histoire n’arrive pas à abandonner les clichés du genre, Les âmes du démon a réussi à devenir un classique intemporel. Avec sa révision pour PS5, on se retrouve devant un titre qui, loin d’être parfait, revendique avec fierté son idiosyncrasie, nous offrant l’une des expériences les plus immersives du catalogue système (encore rare). Ce jeu est-il à la hauteur de son héritage? En général, je pourrais dire non, mais c’est tellement emblématique qu’il mérite sans aucun doute toute l’attention qu’il reçoit. Parce que, sans lui, l’industrie que nous connaissons aujourd’hui pourrait être aussi sombre, macabre et machiavélique que Boletaria elle-même … ou pas, nous ne le saurons jamais.