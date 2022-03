Les Américains sont stressés par les finances, la guerre et le COVID-19. Ces 6 conseils peuvent vous aider

La guerre en Ukraine et les soucis financiers au milieu de l’inflation la plus élevée en 40 ans ont poussé les Américains à leur niveau de stress le plus élevé en 15 ans d’histoire d’un sondage réalisé pour l’American Psychological Association.

Les sondages Stress in America de cette année ont révélé que 87% des personnes interrogées ont déclaré que la hausse du prix des articles de tous les jours, de l’essence à l’épicerie, due à l’inflation, était une source importante de stress. Quatre-vingt pour cent des personnes interrogées ont déclaré que l’invasion russe de l’Ukraine et les représailles potentielles de la Russie contre les États-Unis sous forme de cyberattaques ou de menaces nucléaires sont une source importante de stress.

Près des deux tiers des adultes ont également déclaré que leur vie avait été changée à jamais par la pandémie, et 87 % ont déclaré qu’il y avait eu un flux constant de crises au cours des deux dernières années.

Le stress lié à l’argent est le plus élevé qu’il ait été dans le sondage depuis 2015, avec 82 % des adultes de 18 à 25 ans et 81 % des adultes de 26 à 43 ans déclarant que l’argent est une source importante de stress, comparativement à 43 % des adultes de 58 à 76 ans. .

Le sondage a été réalisé en ligne du 7 au 14 février et du 1er au 3 mars auprès de 3 012 Américains de 18 ans et plus, selon l’APA.

Le Dr Sudeepta Varma, psychiatre diplômée du conseil d’administration et professeure adjointe clinique de psychiatrie au NYU Langone Medical Center, a partagé quelques conseils avec AUJOURD’HUI sur la façon dont les Américains peuvent prendre soin de leur esprit, de leur corps et de leur esprit à un moment où le stress semble arriver sous tous les angles.

« Je pense que l’un des thèmes sous-jacents de cette étude n’était pas seulement l’isolement social, mais l’isolement émotionnel et le sentiment que les gens ne nous comprennent pas », a déclaré Varma. « Et ce qui est si intéressant, c’est que même si nos pertes sont individuelles, l’étude montre que notre chagrin est en fait collectif. »

Varma a partagé six actions à prendre si vous vous sentez stressé, que ce soit mentalement, physiquement ou spirituellement.

Tenez un « journal des soucis ». Prenez 10 ou 15 minutes chaque jour pour écrire ce qui vous inquiète. Essayez de faire la liste tôt dans la journée afin de pouvoir vous endormir le soir après avoir renversé vos soucis sur papier des heures avant de vous coucher. « Quatre-vingt-cinq pour cent du temps, les choses qui vous inquiètent n’arrivent jamais, et 15% du temps, elles arrivent », a déclaré Varma. « Tu as plus de contrôle que tu ne le penses. »

Faites une liste des éléments exploitables. Si vous avez des soucis d'argent, faites un budget et sortez vos soucis de votre tête et passez à des actions concrètes.

Exercer même s'il ne s'agit que de 10 à 15 minutes par jour pour améliorer votre humeur et stimuler votre objectif et votre concentration.

Prenez le temps d'un rapide méditation . Même s'il ne s'agit que de fermer les yeux et de laisser tomber vos épaules pendant une minute, inspirez simplement par le nez en comptant jusqu'à cinq et expirez par la bouche en comptant jusqu'à cinq. Faites cela 10 fois.

Bénévole dans votre communauté ou soyez proactif en rattrapant vos amis et votre famille. Se sentir comme faisant partie d'une communauté plus grande peut être crucial après que la pandémie a créé tant d'isolement.

Connectez-vous à une « pratique de respect ». Quelque chose d’aussi simple que se promener dans la nature, regarder des œuvres d’art dans un musée ou admirer un coucher de soleil peut aider à atténuer l’anxiété et à recréer l’espoir. « Cherchez l’extraordinaire dans l’ordinaire », a déclaré Varma.