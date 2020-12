Les Américains seront obligés de porter un masque anti-Covid

Les dirigeants américains ont exhorté de toute urgence les Américains à porter des masques et ont menacé de décrets plus drastiques à la maison après que les décès par coronavirus ont atteint un sommet quotidien – deux personnes meurent chaque minute.

Plus de 213 830 nouveaux cas et 2 861 décès ont été signalés jeudi, selon un décompte de . basé sur des données officielles, et plusieurs experts prévoient que le nombre de décès atteindra bientôt 3 000 par jour.

Le président élu Joe Biden a promis une nouvelle stratégie nationale qui imposera des masques obligatoires là où il aura autorité, comme dans les bâtiments fédéraux et pour les voyages interétatiques, dès qu’il succèdera au président Donald Trump le 20 janvier.

En plus de son autorité, il a exhorté les gens à porter des masques volontairement, une nouvelle approche par rapport à la discipline publique lâche observée jusqu’à présent et avec l’approbation timide de la pratique par Trump.

« Le premier jour de mon inauguration … je demanderai au public pendant 100 jours de porter des masques, seulement 100 jours pour porter des masques, pas pour toujours, 100 jours », a déclaré Biden dans une interview à CNN jeudi. « Et je pense que nous verrons une réduction significative si nous faisons cela – si cela se produit, avec les vaccinations et le port de masques, nous réduirons considérablement les nombres. »

Deux vaccins candidats prometteurs pourraient recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ce mois-ci et commencer à être administrés aux professionnels de la santé, aux premiers intervenants et aux résidents des maisons de retraite avant le Nouvel An.

Le médecin. Anthony Fauci, membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré vendredi qu’il croyait à une nouvelle poussée d’infections à coronavirus deux ou trois semaines après les vacances de Thanksgiving du 26 novembre, lorsque de nombreux Américains ont voyagé pour rendre visite à des membres de leur famille et qui craignent que les achats de Noël et les fêtes ne conduisent à un autre pic.

«Nous sommes actuellement dans une situation très précaire. Il y a certes de la lumière au bout du tunnel avec un vaccin, mais nous n’en sommes pas encore là. Nous devons donc vraiment intensifier nos mesures de santé publique pour essayer de couper cette voie », a déclaré Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, sur le programme« Aujourd’hui »sur le réseau NBC.

Fauci a déclaré qu’il avait accepté l’offre de Biden d’être son principal conseiller médical, en plus de conserver son poste actuel.

L’Institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington prévoit désormais 538 893 décès dus à Covid-19 au 1er avril aux États-Unis, soit près du double du nombre total de décès depuis le début de la pandémie.