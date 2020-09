Les Américains ont retardé sa date de sortie sur Amazon Prime Video

Pour des raisons inconnues, la populaire émission débarquera enfin dans le catalogue en octobre

Vidéo Amazon Prime construit un catalogue très puissant avec certaines des séries les plus intéressantes que la télévision a données ces dernières années. La plateforme a réalisé pour son catalogue des salons qui ont marqué différentes générations comme “Lost” ou “Misfits”, qui sont déjà joints à une vaste bibliothèque qui ci-dessus s’enrichit de projets originaux tels que “The Boys”, dont la deuxième saison arrivera le 4 septembre, ou “Hanna”, qui a déjà été renouvelé pour une troisième saison.

Et il y a quelques semaines la plate-forme a annoncé un coup sur la table, avec la première complète de deux des meilleures séries de ces dernières années. D’une part, “Buffy contre les vampires”, une icône culturelle mettant en vedette Sarah Michelle Gellar qui fait partie de la série du début du siècle avec un fanbase plus grand. Et avec “Buffy”, l’arrivée d’une série d’espions qui a également marqué un avant et un après dans le petit écran.

Attention! «Les Américains» n’est pas disponible sur la plateforme. Nous répétons: il n’est pas disponible. Vous: “Wow 💩!” Oui, c’est un 💩 et nous l’acceptons. Vous encore: “Et quand sera-t-il disponible?” En octobre. Vous: “Au moins, il y a Buffy et les garçons qui arrivent ce vendredi, non?” Confirmé. – Amazon Prime Video Espagne (@PrimeVideoES) 1 septembre 2020

Cependant, le compte officiel en Twitter Amazon Prime Video a annoncé que, pour des raisons inconnues, “Les Américains” il n’est pas disponible sur la plateforme. Il l’a fait à travers un tweet amusant dans lequel il a précisé que l’émission sera disponible au mois d’octobre, un mois plus tard que prévu. Cependant, comme indiqué par la plateforme elle-même dans la publication, “Buffy contre les vampires” Oui, c’est disponible sur la plateforme, bien que ce soit sa version remasterisée que l’on peut voir dans Amazon Prime Video.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂