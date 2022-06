Les améliorations qui viendront sur votre mobile Samsung avec la mise à jour Android de juin

in

Partager

La mise à jour Android de juin est déjà en route vers les mobiles Samsung : c’est tout ce qui s’améliore.

Samsung a été la première marque à commencer à publier la mise à jour Android de juin 2022 parmi les téléphones de son catalogue. À ce jour, plusieurs de ses modèles ont déjà été mis à jour avec la dernière version du correctif de sécurité du système.

Mais jusqu’à présent, la société n’avait pas révélé ce que améliorations et changements qui est venu avec cette mise à jour. Heureusement, la liste officielle des changements est déjà publique, et tout propriétaire d’un des modèles compatibles avec la nouvelle version peut la consulter pour le savoir. quelles nouvelles atteindront votre mobile.

C’est tout ce qui s’améliore avec la mise à jour de juin pour les mobiles Samsung

Comme spécifié par la société, le La mise à jour Android de juin contient des correctifs de Google et Samsung aux vulnérabilités et aux problèmes de performances découverts au cours du mois dernier.

Au total, ils ont été résolus 65 failles de sécurité et de confidentialité, dont 5 ont été classés comme « critiques » et 14 comme « très graves ». 48 des solutions ont été fournies par Google, et le reste a été mis en œuvre par Samsung lui-même.

Parmi les bugs, il a été découvert que certains permettaient exécuter le code à distance sur les appareils concernés, ainsi que d’obtenir un accès complet à l’appareil.

6 nouveautés qui arriveront très bientôt sur votre Android

En plus des failles de sécurité, elles ont également été corrigées problèmes de fonctionnement présent sur les appareils Samsung Galaxy, liés au Bluetooth, à la connexion Wi-Fi ou au système de compte Samsung.

Petit à petit, la mise à jour devrait atteindre tous les appareils compatibles avec les nouveaux correctifs de sécurité, en commençant par les modèles haut de gamme et milieu de gamme les plus récents.

Rubriques connexes: Samsung

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂