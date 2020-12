Les amateurs de podcasts du monde entier peuvent désormais lire des émissions NPR sur Spotify – Spotify

Depuis près de 50 ans, NPR a été une source quotidienne de sagesse et de divertissement pour ses auditeurs américains. Chaque jour, des millions de personnes se connectent aux stations NPR et membres de NPR à travers le pays pour tout, des podcasts sur la culture pop aux nouvelles du soir. En 2018 nous avons annoncé que les fans américains de NPR seraient également en mesure de diffuser certaines émissions NPR sur Spotify, rendant ainsi les offres de NPR disponibles dans un seul endroit pratique. Et à partir d’aujourd’hui, certaines émissions NPR seront même entendues dans le monde entier, puisque Spotify rend les podcasts NPR disponibles dans la plupart des pays du monde.

Cet accord de distribution entre Spotify et NPR nous permettra de distribuer le contenu de NPR dans le monde entier sur Spotify, apportant les podcasts bien-aimés de NPR à une audience mondiale de 320 millions d’utilisateurs Spotify. Désormais, les auditeurs en dehors des États-Unis peuvent également diffuser:

Pour célébrer ce partenariat, nous partageons les 5 podcasts NPR les plus populaires à ce jour sur Spotify.

1. Nouvelles NPR maintenant

2. Heure radio TED

3. En haut en premier

4. Onde courte

5. Planet Money

Vous ne savez pas par où commencer? Découvrez cette liste de lecture «Les meilleurs podcasts de NPR» de NPR.