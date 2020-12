Les Alpes grandissent

Les Alpes suisses connaissent une poussée de croissance, selon une nouvelle étude suggérant qu’une partie de la chaîne de montagnes se soulève plus vite qu’elle ne s’érode.

Le constat va à l’encontre des conclusions de deux précédent études , ce qui suggérait que les Alpes ne grandissaient ni ne rétrécissaient.

Cependant, une équipe internationale de chercheurs a maintenant découvert que ce n’était pas le cas, après avoir analysé différents isotopes, ou versions d’un élément, dans le sable de centaines de rivières des Alpes européennes. Un isotope particulier – béryllium-10 (10Be) – a révélé des informations sur les taux d’érosion dans différentes parties des Alpes, a déclaré l’équipe.

L’isotope 10Be est formé en partie lorsque rayons cosmiques , ou des fragments d’atomes tels que des protons, des électrons et des noyaux chargés, traversent Terre de l’atmosphère et atteindre la surface de la planète. Lorsque ces rayons cosmiques frappent le sol, disons dans les Alpes rocheuses, ils déclenchent une réaction nucléaire dans le oxygène atomes dans le quartz, qui forme 10Be.

Cet isotope ne s’accumule que sur la surface la plus élevée de la Terre, ce qui signifie que les scientifiques peuvent déterminer l’âge d’une surface en mesurant les niveaux de 10Be dans les sédiments qui existent depuis au moins quelques millénaires. Les grains de quartz à forte concentration de 10Be ont probablement été exposés aux rayons cosmiques pendant une très longue période. En revanche, les échantillons avec de faibles concentrations de 10Be sont beaucoup plus jeunes.

Le taux d’érosion (scientifiquement connu sous le nom de dénudation) pour 1000 ans dans les Alpes européennes. Les cercles montrent les bassins versants où les sédiments ont été étudiés. (Crédit d’image: Delunel, R., Schlunegger, F., Valla, PG et al.2020; CC BY 4.0)

« Ce principe peut également être utilisé pour quantifier le taux d’érosion dans les Alpes, en moyenne sur quelques milliers d’années », co-auteur de l’étude Fritz Schlunegger, géologue à l’Institut des sciences géologiques de l’Université de Berne en Suisse, dit dans un communiqué . Dans les Alpes, les grains rocheux contenant du 10Be sont emportés dans les ruisseaux et les rivières de montagne, qui le transportent vers les plaines. Donc, si beaucoup de 10Be à concentration assez faible se trouve dans les lits des rivières, cela suggère des sédiments plus récents et à son tour que les montagnes s’érodent assez rapidement.

Dans l’étude, les chercheurs ont effectué un balayage massif de grains de quartz provenant de plus de 350 rivières traversant les Alpes. « Avec cette stratégie, nous pouvons pour la première fois dresser un tableau de l’érosion dans l’ensemble des Alpes européennes et explorer ses mécanismes moteurs », étudie le premier auteur Romain Delunel, géologue à l’Institut des sciences géologiques de l’Université de Berne en Suisse. , a déclaré dans la déclaration.

Montée vers le ciel

Cependant, les Alpes ne changent pas de hauteur uniformément. Dans certains endroits, la gamme s’épuise. Par exemple, en Valais, un canton (état) du sud de la Suisse, les Alpes rétrécissent, avec un taux d’érosion de près de 7,5 mètres par millénaire. La région montagneuse avec le taux d’érosion le plus lent, en Suisse orientale par la rivière Thur, ne s’est érodée que de 0,5 pouce (1,4 cm) tous les 1000 ans.

« Ce taux d’érosion est très faible, presque ennuyeux », a déclaré Schlunegger.

Mais les Alpes centrales se développent, grâce à un soulèvement qui dépasse l’érosion. « C’est une grande surprise, car jusqu’à présent, nous avons supposé que le soulèvement et l’érosion étaient en équilibre », a déclaré Schlunegger. Pour mettre un chiffre dessus, cette région des Alpes croît d’environ 31 pouces (80 cm) chaque millénaire, après avoir tenu compte de l’érosion, ont constaté les chercheurs. « Cela signifie que les Alpes centrales continuent de croître, et étonnamment rapidement », a déclaré Schlunegger.

Pendant ce temps, l’érosion et le soulèvement sont en équilibre dans les Alpes occidentales, et l’érosion est plus rapide que le soulèvement dans les Alpes orientales.

Alors, pourquoi l’érosion se produit-elle dans certaines parties des Alpes, mais pas dans d’autres? La pluie et la neige n’ont pas d’effet mesurable sur l’érosion, contrairement à la pente et à la topographie d’une montagne. Beaucoup de ces parois rocheuses ont été sculptées par les dernières glaciations majeures, ont découvert les chercheurs. En outre, « les paysages très escarpés » ne conduisent pas à une érosion accrue, a déclaré Delunel. « C’était une autre surprise parce que nous pensions qu’un terrain très escarpé s’éroderait très rapidement. Nous ne savons pas encore complètement pourquoi ce n’est pas le cas et voyons donc la nécessité de poursuivre les recherches. »

L’étude a été publiée dans le numéro de décembre de la revue Avis sur Earth-Science .

