Les alligators peuvent repousser la queue, surprenants scientifiques

Acculé par un dangereux prédateur, un gecko peut s’auto-amputer sa queue encore tremblante, créant un moment de distraction éphémère – une chance pour le lézard de fuir avec sa vie.

Les petits reptiles tels que les geckos et les scinques sont bien connus pour cette remarquable capacité à se sacrifier puis à repousser rapidement leur queue. Maintenant, à la surprise des scientifiques, il s’avère que des alligators beaucoup plus gros peuvent aussi repousser les leurs. Mais seulement tant qu’ils sont jeunes.

Alligators américains juvéniles (Alligator mississippiensis) peuvent repousser jusqu’à 18 pour cent de la longueur totale de leur corps. C’est environ 23 cm ou 9 pouces de longueur.

Ce qui est vraiment cool, c’est que cette repousse semble se produire via un mécanisme que nous n’avons jamais vu auparavant.

En imaginant et en disséquant la repousse de la queue, des chercheurs de l’Arizona State University (ASU) ont découvert que les alligators faisaient cela très différemment des autres animaux que nous connaissons qui peuvent régénérer leurs appendices.

Les queues repoussées sont visiblement identifiées par la coloration des écailles, les motifs en écailles denses et le manque d’écailles dorsales. pic.twitter.com/adFdXs6rIY19 novembre 2020

En ce qui concerne les parties du corps qui repoussent, les axolotls amphibies sont les champions de la régénération parmi les animaux terrestres à squelette interne.

En cas de blessure, ils peuvent reformer un squelette segmenté, avec des muscles qui diffèrent sur leur hauteur – en distinguant le haut du bas.

Les queues de lézard repoussées n’ont pas de squelette segmenté, mais les lézards reforment les muscles – bien qu’ils se ressemblent uniformément, sans variation de la structure supérieure par rapport au bas.

Cela peut être dû au fait que la régénération des appendices est physiologiquement coûteuse, et qu’il a été démontré que chez les petits lézards, elle réduit le taux de croissance global.

Les alligators, semble-t-il, ne dérangent même pas du tout la croissance des muscles.

« Il est clair que la production de nouveaux muscles coûte cher », a déclaré Jeanne Wilson-Rawls, physiologiste animale à l’ASU.

L’équipe pense que même un morceau de queue supplémentaire sans muscle doit donner à ces dangereux prédateurs un avantage dans leurs maisons mal arrosées.

Contrairement aux lézards, ils ne peuvent pas s’auto-amputer – leur perte de queue résulte généralement d’un traumatisme infligé par l’agression territoriale ou le cannibalisme d’individus plus grands.

Les dommages causés par les interactions humaines, comme les dommages des pales de moteur, ont également été enregistrés.

Les alligators du tissu conjonctif remplacent le muscle squelettique par la réparation de la plaie que vous verriez dans le tuatara ou dans la cicatrisation des mammifères, explique l’équipe.

« La queue d’alligator repoussée est soutenue par un tube cartilagineux non segmenté plutôt que par un os … manquait de muscle squelettique et présentait un tissu conjonctif cicatriciel peuplé de nerfs et de vaisseaux sanguins », a expliqué le biologiste cellulaire ASU et premier auteur de la recherche Cindy Xu Twitter.

« Les queues repoussées d’alligators américains juvéniles présentent à la fois des caractéristiques de régénération et de cicatrisation des plaies. »

Mais la repousse du cartilage, des vaisseaux sanguins, des nerfs et des écailles est similaire à ce que l’on observe chez les lézards.

« Les futures études comparatives seront importantes pour comprendre pourquoi la capacité de régénération est variable parmi les différents groupes de reptiles et d’animaux », a déclaré Xu.

Cela peut également leur prendre beaucoup plus de temps pour faire repousser leurs morceaux manquants. Alors que les scinques peuvent le faire en aussi peu que six mois, un crocodilien apparenté, le caïman noir (Melanosuchus niger) prend jusqu’à 18 mois pour reformer leurs queues.

Les alligators sont une ancienne lignée de reptiles, qui partageaient un ancêtre commun avec des oiseaux il y a environ 245 millions d’années, à l’époque où les dinosaures non aviaires dominaient la Terre.

Il y a des preuves fossiles d’un ancien crocodilien de la période jurassique qui avait également une queue régénérée.

Cela « soulève la question de savoir quand au cours de l’évolution cette capacité a été perdue. Y a-t-il des fossiles de dinosaures, dont la lignée a conduit à des oiseaux modernes, avec des queues repoussées? » Questions du scientifique biomédical de l’ASU Kenro Kusumi.

« Nous n’avons trouvé aucune preuve de cela jusqu’à présent dans la littérature publiée. »

L’équipe note jusqu’à présent qu’elle n’a pu observer que le produit final des régénérations de la queue chez les alligators.

Étant donné qu’il s’agit d’une espèce menacée, d’autres études sur le fonctionnement de ce processus peuvent être difficiles, mais pourraient fournir des informations utiles.

«Si nous comprenons comment différents animaux sont capables de réparer et de régénérer les tissus, ces connaissances peuvent ensuite être exploitées pour développer des thérapies médicales», a déclaré l’anatomiste de l’ASU Rebecca Fisher.

Cette recherche a été publiée dans Rapports scientifiques.

Cet article a été initialement publié par ScienceAlerte. Lire l’article original ici.