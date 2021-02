Les alligators de l’Oklahoma se transforment en «  popsicles  » sortant de l’eau gelée

Les Oklahomans se sont retrouvés face à face avec des popsicle alligators – des reptiles dont le museau sortait tout droit de l’eau glacée – lorsque la vague de froid a frappé le sud des États-Unis ce mois-ci.

Mais pourquoi ces alligators faisaient-ils de la « plongée en apnée » par temps si froid? Pourquoi ne prenaient-ils pas le soleil sur les rives ou ne se cachaient-ils pas dans leurs terriers?

Et qui savait que l’Oklahoma avait même des alligators? La nouvelle des alligators de plongée en apnée a déclenché un débat sur Facebook savoir si les alligators (Alligator mississippiensis) étaient une espèce indigène ou introduite dans l’État. Selon un 1866 description d’un alligator écrit dans le journal d’un homme de l’Oklahoman, il semble qu’ils soient indigènes, bien que d’autres alligators aient été introduits dans les zones humides du coin sud-est de l’État depuis lors, a déclaré Jena Donnell, spécialiste de la communication sur la diversité de la faune au département de la conservation de la faune de l’Oklahoma.

Quant au comportement de plongée en apnée étrange de l’alligator, c’est tout à fait normal, a déclaré Donnell à 45Secondes.fr. « Chaque fois que ça gèle, c’est une réponse naturelle [seen in alligators]», a-t-elle dit.« Comme l’eau dans laquelle ils se trouvaient gelait, ils ont dû créer un «tuba», alors ils ont sorti leur nez de l’eau pour garder de l’eau sans glace, afin qu’ils puissent encore respirer. «

Les alligators sont des créatures à sang froid ou ectothermiques, ce qui signifie que leur température corporelle fluctue avec la température ambiante. C’est pourquoi les alligators sont souvent trouvés en train de se prélasser au soleil ou de camper dans des terriers avec des poches d’air qu’ils ont creusés dans les rives des lacs et des cours d’eau.

Lorsque les températures glaciales frappent leurs habitats, les alligators ne se prélassent pas sur la rive, car l’air froid peut être plus froid que l’eau. Au lieu de traîner dans leurs terriers, où ils pourraient se retrouver piégés sous l’eau si l’eau gèle, les alligators nagent souvent à la surface pour faire de la plongée en apnée, s’assurant qu’ils auront suffisamment d’oxygène.

Si l’eau est froide, mais pas encore gelée, les alligators nageront souvent vers des eaux plus profondes, qui sont plus chaudes que les bas-fonds, a déclaré Donnell.

Les alligators ‘snorkeling’ sortent leur museau dans la zone de gestion de la faune Red Slough de l’Oklahoma. (Crédit d’image: David Arbour, avec l’aimable autorisation du US Forest Service)

Malheureusement, tous les alligators n’ont pas survécu à la vague de froid dans la zone de gestion de la faune de Red Slough, un refuge de 5800 acres (2300 hectares) dans le sud-est de l’Oklahoma qui est géré par l’Oklahoma Department of Wildlife Conservation, le US Forest Service et le Natural Resources Conservation Service. .

Tous les alligators n’ont pas survécu à la vague de froid. (Crédit d’image: David Arbour, avec l’aimable autorisation du US Forest Service)

Donnell ne savait pas immédiatement combien d’alligators étaient morts pendant la vague de froid, mais ceux qui l’avaient fait étaient jeunes. «La plupart des adultes ont pu survivre à l’événement par temps froid», a-t-elle déclaré. « C’est toujours fascinant de voir comment les animaux s’adapteront et comment ils peuvent faire ressortir différentes techniques de survie. »

Les températures glaciales et les conditions glaciales ne sont pas rares dans le sud-est de l’Oklahoma; en moyenne, le comté de McCurtain, où se trouve Red Slough, a environ 60 jours par an avec des températures inférieures à 32 degrés Fahrenheit (0 degrés Celsius), selon une étude publiée en 2017 dans le journal. Revue herpétologique .

Les alligators de plongée en apnée ne sont pas non plus uniques à l’Oklahoma; ils ont également été repérés en Caroline du Nord en 2018 et 2019 , 45Secondes.fr a déjà rapporté.

