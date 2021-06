Les allégations troublantes de Britney Spears influenceront-elles réellement un juge ? Les experts interviennent

Britney Spears a parlé à un tribunal de Los Angeles plus tôt cette semaine, marquant seulement la deuxième fois qu’elle s’est adressée à sa tutelle controversée, qui est en place depuis 2008. Les fans ont été choqués par ce qu’elle a dit, mais si les accusations troublantes de la pop star influenceront réellement un juge se prononcer sur son cas reste à voir.

Lorsqu’on lui a demandé quel pourrait être l’impact de la nature émotionnelle du témoignage de Spears, l’avocate californienne Tamar Arminak, qui a travaillé avec les parents d’Amanda Bynes sur son dossier de tutelle et n’a aucun lien avec Spears, a déclaré dimanche AUJOURD’HUI : « Je suis Je ne suis pas sûr que ça va influencer le juge. »

« Je pense que c’était probablement l’un des moments les plus douloureux, en écoutant sa voix, car elle a essentiellement dit qu’elle avait construit cet empire … et que ce sont, selon elle, ses geôliers qui vivent de son argent », a déclaré Arminak. ajoutée.

En 2008, après la rupture publique de Spears l’année précédente, le chanteur est entré dans la tutelle, un arrangement juridique lorsqu’un tribunal constate qu’un individu ne peut pas prendre ses propres décisions. Le père de Spears, Jamie Spears, a pris le contrôle de sa succession et de ses actifs financiers, avec un avocat, et il est également responsable des besoins quotidiens de base de sa fille.

Des experts juridiques ont déclaré qu’il était extrêmement difficile de mettre fin à une tutelle dans l’État de Californie, a rapporté dimanche NBC News Erin McLaughlin. Une tutelle est généralement motivée par une condition sous-jacente qui ne peut pas se résoudre, comme la démence, mais on ne sait pas ce qui a conduit à la tutelle de Spears car elle est scellée par le tribunal.

De plus, l’avocat de Spears, Sam Ingham, n’a pas déposé de requête auprès du tribunal pour mettre fin à la tutelle. Il a déclaré au tribunal mercredi que son client ne lui avait pas demandé de déposer une requête visant à mettre fin à la tutelle, mais qu’il l’aurait fait si elle le lui avait demandé.

Spears a déclaré dans son témoignage mercredi qu’elle ne savait pas à l’avance qu’elle pouvait contester la tutelle, ajoutant qu’elle ne pense pas qu’elle doive être évaluée pour déterminer si la tutelle est toujours nécessaire. Elle a également accusé ses conservateurs de l’avoir empêchée de retirer son stérilet parce qu’elle voulait avoir un bébé et a déclaré que son père l’avait obligée à jouer contre son gré et à prendre du lithium, un stabilisateur d’humeur, lorsqu’elle s’est plainte.

Plus tôt cette année, les avocats de la pop star ont déposé une pétition demandant à Jamie Spears de démissionner de son poste de conservateur. Mercredi, l’avocate de Jamie Spears, Vivian Thoreen, s’est adressée au tribunal, affirmant que son client était « désolé de voir sa fille souffrir et souffrir autant. M. Spears aime sa fille et elle lui manque beaucoup ».

Le fait que sa requête pour mettre fin à la tutelle n’ait pas été déposée prolongera le chemin vers la possibilité de mettre fin à l’arrangement juridique car la pop star devra attendre une autre audience et probablement témoigner à nouveau avant qu’un juge ne puisse se prononcer, a déclaré l’avocate Sarah J. Wentz. , qui se spécialise dans les tutelles, a déclaré à Variety.

« La seule façon d’obtenir une décision rapide est que les conservateurs conviennent conjointement qu’il est maintenant temps de mettre fin », a expliqué Wentz. « S’ils le contestent, ce sera essentiellement un procès où chaque partie présentera des preuves pour montrer pourquoi c’est nécessaire ou pourquoi ce n’est pas nécessaire. Cela peut être un processus long. »

Elle a ajouté que de tels procès peuvent prendre des années et qu’elle pense que cette affaire nécessiterait probablement un nombre élevé de dépositions.

« Cela va être difficile de prouver certaines des choses qu’elle dit, mais il pourrait y avoir des soignants qui ont été témoins de beaucoup de ces choses et pourraient corroborer ses déclarations », a déclaré Wentz. « S’il y a une requête en résiliation déposée et qu’elle est opposée, je pense que ce sera une bataille longue et interminable car sur 13 ans, il y a beaucoup de témoins qu’ils voudraient déposer pour les utiliser comme preuves. »