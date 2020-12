Les algorithmes de reconnaissance faciale améliorent leur précision lors de l’identification des personnes avec un masque

Les masques ont été un problème pour les systèmes de reconnaissance faciale. En fin de compte, ces algorithmes utilisent la position des yeux, du nez et de la bouche pour identifier les utilisateurs, ce qui au milieu de 2020, en pleine pandémie, est compliqué en raison de l’obligation de porter des masques qui a été taxe dans de nombreux pays. Que les algorithmes échouent davantage en essayant de reconnaître une personne avec un masque n’est pas un secret, mais ce n’est pas non plus qu’ils s’améliorent.

Une nouvelle étude du National Institute of Standards and Technology des États-Unis (NIST, pour son acronyme en anglais), le confirme. Le NIST étudie les performances des algorithmes de reconnaissance faciale depuis mai. Des études de juillet et août ont montré que certains algorithmes échouaient beaucoup, jusqu’à 50% du temps, mais les résultats du dernier rapport, publié cette semaine, montrent que les performances des algorithmes de reconnaissance faciale dans la détection des personnes avec des masques s’est tellement améliorée qu’il est « comparable à l’état de l’art [de los algoritmos de reconocimiento facial] avec des personnes sans masque à la mi-2017 « .

65 algorithmes et 6 200 000 millions d’images

Exemples d’images (originales et modifiées) utilisées dans l’étude.

L’étude NIST n’est pas n’importe quelle étude. Pour le numéro de décembre ils ont testé 65 algorithmes avec 6,2 millions d’images. Les résultats de l’étude montrent une évolution importante. Il est vrai que les algorithmes continuent d’échouer lorsque la personne porte un masque, mais beaucoup moins.

Selon le NIST, les algorithmes les plus précis ont un taux d’erreur de 0,3% lors de la détection de personnes sans masque. Avec les algorithmes les plus précis et un masque couvrant 70% du visage, le taux d’erreur est d’environ 5%. Les algorithmes moins précis continuent de planter, mais le taux d’erreur varie de 10% à 40%. Dans les mots du NIST:

«Pour certains développeurs, les faux taux de rejet dans leurs algorithmes introduits depuis la mi-mars 2020 ont diminué d’un facteur dix par rapport à leurs algorithmes pré-pandémiques, ce qui prouve que certains fournisseurs adaptent leurs algorithmes pour gérer les masques faciaux. « .

Exemples d’amélioration des performances dans certains algorithmes et dans différents contextes.

D’autres conclusions intéressantes concernent la couleur et la taille du masque. Dans l’étude, ils ont appliqué des masques rouge, bleu clair, rouge et noir. Les masques noirs et rouges provoquent plus d’échecs que les blancs et les bleus, on ne sait pas pourquoi. De plus, des masques plus volumineux entraînent également plus d’erreurs de détection.

le ensemble d’images se compose de photographies « recueillies dans le cadre d’applications actuellement opérationnelles du gouvernement des États-Unis », à savoir de « photographies d’application d’une population mondiale de demandeurs de prestations d’immigration et de photographies de passage des voyageurs entrant aux États-Unis. Uni ». Ils déclarent que «les deux ensembles de données ont été collectés pour les processus de voyage ou d’immigration autorisés».

Ces photographies étaient modifié numériquement pour ajouter un masque au visage si nécessaire et, de cette manière, faire varier la forme, la couleur et la couverture du nez. Il convient de noter que l’étude est basée sur des correspondances individuelles, c’est-à-dire qu’elles ont comparé si l’algorithme était capable de lier la photo avec le masque ajouté numériquement avec la même photo sans le masque.

Ce sont des conditions «idéales», entre guillemets, mais dans le monde réel, c’est plus compliqué, car il existe des masques de formes, couleurs et tailles différentes et, en plus, d’autres problèmes tels que la lumière ou la qualité d’image devraient être ajoutés. Autrement dit, bien que les résultats du rapport montrent que les algorithmes ont amélioré la reconnaissance des personnes avec des masques, ils ne sont pas encore parfaits on ne peut pas non plus dire qu’ils ont réussi à surmonter les masques.

L’étude est conscients de leurs propres limites. Par exemple, ils soulignent qu’ils n’entraînent ni n’optimisent pas les algorithmes, qu’ils ne font pas d’évaluations un-à-plusieurs, qu’ils n’ont pas pris en compte l’effet qu’auraient des éléments tels que des lunettes et qu’ils n’ont pas les ressources pour collecter des photos de personnes avec un masque, ergo pas ils prennent en compte les différentes textures du même. Mettre tout simplement, les algorithmes s’améliorent, mais ils doivent encore être testés dans des environnements plus réalistes pour connaître leurs performances réelles.

Via | CNET

Plus d’informations | NIST (PDF)