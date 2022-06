Les ajouts de casting de Chucky Saison 2 sont une réunion liée pour Jennifer Tilly

Saison 2 de Syfy et USA Network Chucky a élargi son casting, et deux de ses nouveaux ajouts verront Jennifer Tilly réunie avec ses co-stars du thriller policier de 1996 Bondir. Le succès de ChuckyLa première saison de a garanti un retour pour la poupée tueuse, et il semble que la saison deux constitue sa nouvelle liste de victimes possibles pour Chucky à envoyer plus tard cette année, y compris Gina Gershon et Joe Pantoliano, qui partageaient auparavant le temps d’écran avec Tilly il y a plus de 25 ans.

Chucky apporte le Un jeu d’enfant franchise de films sur le petit écran, en gardant intacte la continuité des films et en reprenant après les événements du film de 2017 Culte de Chucky. Alors que la poupée renaît pour faire des ravages à Hackensack, dans le New Jersey, la première saison a vu Brad Dourif prêter à nouveau sa voix à Chucky, tandis que Tilly, Christine Elise, Alex Vincent et Fiona Dourif reprenaient leurs rôles au cinéma en tant que Tiffany, Kyle, Alex et Nica, bien que Fiona ait également joué une version plus jeune assez convaincante de Charles Lee Ray et le fera à nouveau dans la saison deux. Devon Sawa fait également un retour surprenant, qui a vu ses deux personnages de la première saison tués mais sera de retour dans la nouvelle saison en tant qu’un autre personnage.

Syfy a partagé les dernières mises à jour sur le casting avec une photo montrant les nouveaux arrivants avec Jennifer Tilly, et bien qu’il n’y ait aucun mot sur qui ils joueront, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que plus d’informations soient révélées. Outre Gershon et Pantoliano, les autres nouveaux venus sont Tony Nappo, Sutton Stracke et Meg Tilly, la sœur cadette de Jennifer. La dernière annonce intervient juste après que la star d’Hannibal, Lara Jean Chorostecki, aurait rejoint la production.

Chucky La saison 2 poursuivra le règne de la terreur

Pheidippides/David Kirschner Productions/Universal Content Productions

La transition d’une franchise cinématographique très appréciée vers le petit écran comporte toujours des risques, mais le fait d’avoir à peu près la même équipe à bord a certainement aidé Chucky réussir lors de ses débuts l’année dernière. Avec des personnages familiers mais une toute nouvelle histoire à raconter, il a évité de trop jouer sur son passé et s’est concentré fermement sur la suite de l’histoire de Chucky. Les fans ont immédiatement sauté à bord du train et la saison deux n’a pas mis trop de temps à être lancée. Mancini a précédemment partagé son enthousiasme pour la deuxième saison dans un message.

« Nous sommes ravis de commencer à tirer les ficelles d’une deuxième saison de chaos de marionnettes avec Chucky. Un grand merci à nos partenaires aux États-Unis, SYFY et UCP pour leur incroyable soutien et leurs conseils qui ont amené Chucky au petit écran, plus grand que jamais. Et Aux fans, Chucky envoie ses remerciements indéfectibles et un message : « Ce n’est pas fini, pas de loin. Vous feriez mieux de surveiller vos arrières en 2022. » »

Chucky devrait revenir sur les écrans pour ses nouvelles mésaventures en octobre, et bien qu’aucune date fixe n’ait été révélée, il est probable qu’elle tombe en ligne avec la sortie de l’année dernière juste à temps pour la saison d’Halloween.