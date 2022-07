Les AirTags de Samsung sont un succès : il y a déjà plus de 200 millions de nœuds actifs

Eh bien, il semble qu’en effet, les utilisateurs aient eu besoin de balises intelligentes pour trouver des choses dans le Real World™.

Je disais il y a quelques mois, ici même sur Andro4all, que les Apple AirTags et Samsung SmartTags n’étaient pas très utiles, et comme toujours le temps a donné et enlevé des raisons alors maintenant je suis obligé de prendre le câblecar les collègues de 9to5Google nous disent qu’effectivement, au moins les Samsung SmartTags, ils sont un succès pour le géant sud-coréen.

En fait, c’est que Samsung lui-même a confirmé que dans leur réseau SmartThings, ils accumulent déjà plus de 200 millions de « nœuds » pour aider à retrouver des appareils et des objets perdus avec les Galaxy SmartTags, des chiffres impensables il y a quelque temps lorsque ces balises ont été introduites dans un prix non négligeable de 39 euros ce qui les rendait dangereusement peu attrayants.

Oui le succès doit être reconnu car le marché a parlémalgré le fait que dans notre analyse nous avions déjà averti qu’ils étaient utiles mais limités, et que son prix était assez loin de ce que la plupart seraient prêts à payer donc au final c’était un porte-clés avec des fonctions de localisation.

Rien n’est plus éloigné de la réalité puisque Samsung a vendu ses balises intelligentes comme des petits pains obtenant également d’énormes avantages, et pour montrer le bouton des chiffres, qui de Suwon mis en plus de 100 millions de SmartTags enregistrés rien que l’année dernière. Impensable, d’autant plus qu’ils ont cessé de les donner avec leur « fleuron »…

Non, ni les AirTags ni les SmartTags ne sont bons à grand-chose : que faut-il savoir avant de les acheter ?

SmartThings Find continue de croître et qu’un réseau comme celui-ci se développe le rend de plus en plus utilecar ces étiquettes ne sont pas aussi intelligentes qu’elles le paraissent, et elles n’ont pas non plus leur propre connectivité, mais elles ont plutôt une puce qui sert de balise et communique avec les smartphones ou autres appareils à proximité qui sont connectés au réseau SmartThings Find pour indiquer leur position et qu’ils la transmettent.

Ainsi, les plus de 200 millions de nœuds nous permettent de trouver pratiquement n’importe quel appareil Samsungà la fois les téléphones portables et les tablettes ou les écouteurs, ainsi que les choses qui ont un SmartTag attachépratiquement à tout moment et Partout dans le mondec’est donc en effet une bonne réalisation à célébrer.

Un tel succès n’était pas attendu en raison de ses prix et de la technologie limitée, qui nécessite un smartphone à proximité de l’appareil perdu, mais la vérité est que les AirTags d’Apple et les SmartTags de Samsung montrent que les utilisateurs les veulent.

L’autre géant en lice, Apple, qui possède un réseau similaire connu sous le nom de ‘Trouver mon’ a parlé en 2021 de « des centaines de millions d’appareils Apple » connecté, mais la vérité est que de Cupertino, ils ne nous avaient jamais offert de données plus précises. Évidemment, compte tenu de son âge et de sa pénétration, Le réseau d’Apple devrait être beaucoup plus grand que celui de Samsung.

Et en fait, pour compléter le dessin, la grande amélioration dont ils ont tant besoin ‘Trouver mon’ Quoi « Trouver des objets intelligents » c’est qu’ils s’ouvrent aux appareils d’autres marquesquelque chose qu’Apple a déjà exploré et que nous espérons que Samsung annoncera également dans un proche avenir, sans avoir besoin attendre que Google lève son propre réseau profiter de la puissance de l’application native Find my device que vous avez sur Android et lancer vos propres étiquettes en même temps réalisé par Google.

Si c’est ça son truc ce serait un réseau universel, mais on sait déjà que c’est toujours plus compliqué…!

Samsung Galaxy SmartTag, avis : utile, mais limité

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂