Les AirPods Pro 2 devraient être dévoilés lors de l’événement d’Apple mercredi

Si vous attendez les AirPods Pro 2, vous n’aurez probablement pas à attendre beaucoup plus longtemps. Apple présenterait la nouvelle génération de ses écouteurs intra-auriculaires sans fil dans le cadre de l’événement iPhone 14 le 7 septembre.

Apple vous invite mercredi au Steve Job Theater pour présenter l’iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8. De manière quelque peu surprenante, l’information vient que les AirPods Pro 2 seront également présentés en première lors de l’événement de septembre. C’est ce qu’affirme Mark Gurman, rédacteur en chef de Bloomberg, dans le dernier numéro de sa newsletter Power-On. « L’année dernière, j’avais signalé que les nouveaux AirPods Pro sortiraient en 2022, et maintenant j’ai appris que leur dévoilement aura lieu mercredi », écrit l’expert d’Apple.

AirPods Pro 2 : c’est nouveau

La deuxième génération du meilleur modèle intra-auriculaire d’Apple apporterait de nouvelles fonctionnalités, notamment une nouvelle puce H2 pour une meilleure qualité audio, une batterie plus grande pour une autonomie plus longue, un nouveau boîtier de charge avec prise en charge de la localisation, une meilleure détection du porteur, fonctionnalités de suivi de la condition physique et plus encore. Selon 9to5Mac, les AirPods Pro 2 pourraient également être les premiers écouteurs Apple avec Bluetooth 5.2 à arriver sur le marché. Associé à un nouveau codec audio, cela devrait améliorer la qualité sonore des appels, mais également permettre de lire des chansons avec un débit binaire plus élevé.

Pas de nouveau design pour les intra-auriculaires

Il y a deux ans, il a été signalé qu’Apple testait un nouveau design pour les AirPods Pro. La société s’essayerait à des écouteurs plus compacts sans la tige typique des AirPods. Cependant, cela est à nouveau hors de propos. Il est peu probable que les AirPods Pro 2 présentent des changements de conception majeurs. Que ce soit vrai sera probablement déjà vu mercredi.