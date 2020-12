Les AirPods Max sont les nouveaux écouteurs haut de gamme d’Apple: ce qu’ils font

Au final, Apple l’a fait: aujourd’hui, la société de Cupertino a annoncé l’arrivée de AirPod Max, les nouveaux écouteurs supra-auriculaires qui ont été les protagonistes de nombreuses rumeurs au cours des derniers mois. Le dernier lancement hardware de la pomme cette année (qui entre iPhone et autres produits a lancé une énorme quantité de produits en 2020) concerne donc un nouvel appareil audio qui emprunte le nom des écouteurs déjà disponibles depuis plusieurs années en proposant un nouveau facteur de forme et, surtout, un tout nouveau type d’écouteurs pour Apple, à l’exception de la ligne supra-auriculaire du propriétaire Beats.

Les AirPods Max seront donc le produit audio haut de gamme d’Apple décliné en cinq couleurs différentes: gris sidéral, argent, bleu, vert et rose. Le prix, cependant, sera également Premium: 629 euros en Italie, bien supérieur à celui des produits qui concurrenceront ces écouteurs, puis le Sony WH-1000XM4 et le Bose QuietComfort. Bien sûr, Apple vise une solution technologiquement avancée qui peut offrir des éléments tels que la conception acoustique sur mesure qui peut fournir «des basses riches et profondes, des médiums précis et des aigus nets et cristallins» grâce à un haut-parleur dynamique de 40 mm.

Le cœur technologique du casque est partagé avec les écouteurs AirPods Pro: la puce H1 sur laquelle se fondent des éléments tels que l’égalisation adaptative, le mode transparence (pour entendre ses extérieurs en cas de besoin), l’audio spatial et, bien sûr, sont basés. Là réduction active du bruit. Les nouveaux AirPods Max empruntent également un élément à l’Apple Watch: la couronne numérique de la smartwatch Apple apparaît également dans la partie supérieure de l’un des deux pavillons et permet de contrôler des éléments tels que la lecture, le volume et Siri. L’activation de la réduction du bruit est gérée par un bouton séparé.

La conception des AirPods Max

Certes, cependant, le design est étonnant: les AirPods Max se caractérisent par un look plutôt rétro composé de deux grands pavillons et d’une arcade avec une rétine ergonomique. «La partie supérieure recouverte d’une maille respirante qui se développe le long de tout le bandeau est conçue pour répartir le poids et réduire la pression sur la tête», lit-on dans la note d’Apple. « Les coussinets d’oreille sont fixés au serre-tête via un mécanisme révolutionnaire qui équilibre e répartit la pression du casque et permet aux roulements individuels d’être inclinés et tournés indépendamment pour s’adapter à la conformation unique de chaque utilisateur. Les coussinets d’oreille utilisent un matériau en mousse à mémoire de forme acoustique pour créer une étanchéité efficace, ce qui est essentiel pour assurer une expérience d’écoute immersive. «

Les nouveaux AirPods Max offrent une autonomie égale à 20 heures de lecture Lecture audio, vocale ou vidéo haute fidélité avec suppression du bruit et audio spatial activés. Les écouteurs sont livrés avec une Smart Case souple qui active un mode dans les écouteurs. faible consommation capable de préserver la durée de vie de la batterie. Les nouveaux écouteurs Apple seront disponibles à partir du 15 décembre, donc à temps pour Noël, au prix de 629 euros.