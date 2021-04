Les aires de restauration de Costco font un retour – lentement mais sûrement

Alors que de plus en plus d’Américains se font vacciner et que les magasins à travers le pays assouplissent légèrement leurs restrictions sur le COVID-19, Costco a des nouvelles passionnantes pour les fans des aires de restauration populaires du magasin.

Dans une interview accordée à CNN mercredi, le directeur financier de Costco, Richard Galanti, a confirmé que les aires de restauration du magasin étaient en effet sur le point de faire un retour et a déclaré qu’il pensait qu’elles finiraient par reprendre leurs activités normales.

« Si Dieu le veut. Mais ça va prendre du temps », dit-il.

Comme de nombreux fidèles de Costco se souviendront, le magasin a fermé des aires de repos dans ses aires de restauration au début de la pandémie. En mai, le magasin a rouvert ses aires de restauration, mais a commencé à proposer un menu très limité pour emporter uniquement. Au cours de l’été, les acheteurs ont commencé à repérer quelques articles supplémentaires, comme le poulet cuit au four était revenu au menu, comme l’a rapporté Delish.

Costco a ramené de la crème glacée, des churros et des smoothies au menu de l’aire de restauration et, selon CNN, les clients peuvent bientôt s’attendre à voir des tables et des chaises dans les magasins avec des sièges extérieurs. Au fur et à mesure que le temps passe et que les protocoles de sécurité COVID-19 sont assouplis, les sièges de l’aire de restauration intérieure reviendront également.

Quant à un calendrier pour la sortie des sièges extérieurs / intérieurs, cela reste inconnu. AUJOURD’HUI Food a contacté Costco pour un commentaire et n’a pas reçu de réponse. Cependant, le site Web du magasin affiche toujours le message suivant pour les acheteurs répertoriés sur sa page de mises à jour COVID-19: « Un menu limité est disponible chez Costco Food Courts. Les commandes ne sont disponibles que pour les plats à emporter et les sièges ne sont pas disponibles. Veuillez demander aux employés de Costco Food Court pour les condiments disponibles. «

Avec le changement à l’horizon, Galanti a déclaré à CNN qu’il était ravi que les clients puissent à nouveau profiter des offres populaires des aires de restauration de Costco.

«Les aires de restauration fonctionnent. C’est l’une des choses pour lesquelles nous sommes connus», a-t-il déclaré. « Nous sommes ravis qu’ils reviennent. »

Les salles à manger en magasin contiennent plusieurs articles préférés des fans, comme ce hot-dog ultra populaire à 1,50 € que le co-fondateur de la société, Jim Sinegal, semble aimer beaucoup. En septembre 2020, un article de 2018 Mental Floss a rapporté que Sinegal avait menacé le PDG actuel de la société, W.Craig Jelinek, lorsqu’il avait suggéré d’augmenter le prix du combo hot-dog et soda.

« Je suis venu à (Sinegal) une fois et j’ai dit: » Jim, nous ne pouvons pas vendre ce hot-dog pour un dollar cinquante « , a déclaré Jelineck, selon 425 Business. » Nous perdons nos arrières. » Et il a dit: « Si vous augmentez (le prix du) hot-dog effing, je vous tuerai. Comprenez-le. C’est tout ce dont j’avais vraiment besoin. «

Les hot-dogs ont toujours été un best-seller chez Costco et, en 2018, le magasin a connu la colère de nombreux clients en supprimant son populaire hot-dog polonais du menu.

Les tribunaux alimentaires ne peuvent pas réclamer tout de l’appel de Costco, cependant. Les échantillons gratuits populaires du magasin ont toujours été un avantage majeur pour les membres et ceux-ci ont dû disparaître pendant un certain temps lorsque la pandémie a frappé. En mai 2020, le magasin a annoncé qu’il réintroduirait des échantillons dans les magasins à la mi-juin, avec quelques nouveaux protocoles de sécurité en place.

En août, certains acheteurs ont repéré des échantillons dans des magasins dotés de barrières en plexiglas. Mais ils n’ont pas été en mesure de goûter à la nourriture, car ils semblaient être uniquement en exposition.

À l’époque, la direction de Costco a fourni la déclaration suivante à AUJOURD’HUI par e-mail: « Les services de démonstration de club sont en train de retourner dans nos entrepôts dans le monde entier. Ce processus sera géré avec les conseils du CDC et du service de santé local dans chaque région où nous intervenons. Sur la base de ces directives, les démonstrations de produits peuvent être différentes selon les régions. «