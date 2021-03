Les affiches Justice League de Zack Snyder rassemblent l’équipe ultime de super-héros DC en noir et blanc

Nous avons de toutes nouvelles affiches pour Justice League de Zack Snyder, cette fois en noir et blanc. HBO Max se prépare à sortir le légendaire Snyder Cut plus tard ce mois-ci et la machine de marketing prend de l’ampleur. Dans ce cas, nous avons quelques nouveaux regards sur l’équipe réunie alors qu’elle se prépare à affronter Darkseid et Steppenwolf.

L’âge des héros est à nos portes. 3.18.21 #SnyderCutpic.twitter.com/IPdKaNPVOh – Justice League de Zack Snyder (@snydercut) 2 mars 2021

Les affiches présentent Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman, The Flash et Cyborg dans divers arrangements. Dans chaque cas, ils ressemblent beaucoup aux héros auxquels les fans s’attendent dans le DCEU. Mais au lieu d’être baigné de couleurs, le studio a choisi de sortir ce lot particulier en noir et blanc. C’est, au moins en partie, parce que Zack Snyder a également l’intention de publier une version noir et blanc du film. Warner Bros. a dépensé environ 70 millions de dollars supplémentaires pour y parvenir (en plus du budget original de 300 millions de dollars). Ils pourraient tout aussi bien en avoir pour leur argent.

Justice League de Zack Snyder #SnyderCutpic.twitter.com/40GAaQ2hrb – Justice League de Zack Snyder (@snydercut) 2 mars 2021

En plus des affiches, HBO Max a annoncé un partenariat avec Footaction ainsi que des tirages au sort des fans de The Heroes Among Us. HBO Max et Footactio, ainsi que certains magasins phares de Foot Locker, se sont réunis pour créer une série d’artistes en édition limitée de t-shirts pour célébrer la prochaine première de Zack Snyder. Ligue de justice. Travaillant avec certains des plus grands artistes du monde de la culture pop aujourd’hui, tels que Rob Zilla, Tracy Ching et Yuko Shimizu, Snyder donne à chaque artiste la possibilité de créer une interprétation unique de son membre préféré de l’équipe de super-héros dans son style. . À partir du 11 mars avec Batman, conçu par Jacob Rochester, Footaction et Foot Locker publieront une quantité limitée de chaque chemise de personnage pendant une journée uniquement sur footaction.com et dans certains magasins phares Foot Locker tout au long de la semaine d’appréciation des fans.

Un événement cinématographique sans précédent 🔥 La Ligue de la justice de Zack Snyder débute le 18 mars sur HBO Max. #SnyderCutpic.twitter.com/pKxjkJgNbR – HBO Max (@hbomax) 2 mars 2021

La coupe Snyder a été longue à venir. Les fans ont commencé à utiliser le hashtag #ReleaseTheSnyderCut sur les réseaux sociaux peu de temps après la sortie en salles du film en novembre 2017. Cette version, en grande partie le produit de Joss Whedon, ne représentait pas la vision originale de Snyder. Warner Bros. a finalement cédé et a donné au cinéaste les ressources dont il avait besoin pour y arriver. Cette version pointera à quatre heures et contiendra une quantité importante de nouvelles images et de changements radicaux dans l’histoire. Ce n’est pas une coupe de réalisateur typique. C’est quelque chose de bien plus substantiel.

Zack Snyder’s Ligue de justice arrive sur HBO Max le 18 mars. Vous pouvez consulter une liste complète des dates, ainsi que les artistes, pour les t-shirts. Assurez-vous de vérifier vous-même les affiches du fonctionnaire Twitter de la Ligue de la justice Compte.

Artistes et dates de la chemise de la Ligue de la justice de Zack Snyder:

11 mars: Batman de Jacob Rochester

12 mars: Superman de Jen Bartel

13 mars: Aquaman de Matt Taylor

14 mars: The Flash de Rob Zilla

15 mars: Wonder Woman de Yuko Shimizu

16 mars: Cyborg de Tracie Ching

17 mars: Darkseid d’Oliver Barrett

