Les affiches Flash révèlent un nouveau regard sur Batman & Supergirl de Michael Keaton

Nouvelles affiches de personnages pour Le flash offrir un autre regard sur Michel Keaton est de retour en tant que Batman aux côtés Ezra Miller en tant que speedster titulaire et Sasha Calle en tant que Supergirl. Publié avec l’aimable autorisation de L’actualité du film Flash, ces dernières affiches donnent un aperçu détaillé de la nouvelle cape et du nouveau capuchon de Keaton, l’acteur devant reprendre le rôle de la bande dessinée après plus de 30 ans. Découvrez les nouvelles affiches de Le flash dessous.





« Les mondes entrent en collision dans » The Flash « lorsque Barry utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé », le synopsis officiel de Le flash lit. « Mais lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, Barry se retrouve piégé dans une réalité dans laquelle le général Zod est revenu, menaçant d’anéantissement, et il n’y a pas de super-héros vers qui se tourner. Autrement dit, à moins que Barry ne puisse faire sortir un Batman très différent de sa retraite et sauver un Kryptonien emprisonné… mais pas celui qu’il recherche. En fin de compte, pour sauver le monde dans lequel il se trouve et retourner dans le futur qu’il connaît, le seul espoir de Barry est de courir pour sa vie. Mais faire le sacrifice ultime suffira-t-il à réinitialiser l’univers ? »

Le flash trouvera Keaton jouant et plus âgé, longtemps retraité du service en tant que version protectrice de Gotham City de The Dark Knight, qui est en quelque sorte devenu encore plus endurci que Barry n’y est habitué. Avec une menace mondiale à l’horizon, Bruce Wayne de Keaton doit décider s’il peut redevenir Batman.





Le flash impliquera plus d’un Batman

Si ramener le Batman de Michael Keaton après toutes ces années ne vous suffit pas, n’ayez crainte, car Le flash impliquera plus d’un homme-qui-s’habille-comme-une-chauve-souris. Le chaos multiversal comprendra également Dark Knight de Ben Affleck, avec le Ligue des Justiciers et Batman V Superman : L’aube de la justice star taquinant son rôle (mineur) dans la procédure et déclarant qu’il sent qu’il a maintenant réussi à jouer le personnage emblématique.

« L’expérience Justice League, le fait que ces histoires soient devenues quelque peu répétitives pour moi et moins intéressantes. Ouais, j’ai enfin compris comment jouer ce personnage [Batman], et je l’ai cloué dans The Flash », a récemment déclaré Affleck. « Pour les cinq minutes où je suis là, c’est vraiment génial. Beaucoup de c’est juste le ton. Vous devez comprendre quelle est votre version de la personne ? Qui est le gars qui correspond à ce que vous pouvez faire? J’ai essayé de me mettre dans un Batman. Et au fait, j’aime beaucoup de choses qu’on a faites, surtout la première [Batman v Superman].”

Avec Ezra Miller dans Barry Allen alias The Flash, Sasha Calle dans Kara Zor-El alias Supergirl, Michael Keaton dans Bruce Wayne alias Batman, Ben Affleck dans Bruce Wayne alias Batman et Michael Shannon dans le général Zod, ainsi que Ron Livingston, Maribel Verdu, Kiersey Clemons et Antje Traue, Le flash devrait maintenant avoir sa première mondiale au CinemaCon le 25 avril 2023.

Le flash est prévu pour une sortie en salles plus tard cette année le 16 juin 2023.