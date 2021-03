Les affiches des personnages du faucon et du soldat de l’hiver sont arrivées

Pour préparer les fans pour les débuts à venir de Le faucon et le soldat de l’hiver, Marvel a lancé une poignée d’affiches de personnages pour la série.

Alors que nous nous remettons encore de la finale émotionnelle de WandaVision, Les fans de Marvel ont plus à attendre dans quelques semaines avec Le faucon et le soldat de l’hiver! Pour préparer les fans, ils ont proposé de nouvelles affiches de personnages pour mettre en lumière les principaux héros et méchants que nous allons regarder:

Dans «The Falcon and The Winter Soldier» de Marvel Studios, Sam Wilson / Falcon et Bucky Barnes / Winter Soldier, qui se sont réunis dans les derniers instants de «Avengers: Endgame», font équipe dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience. La série est dirigée par Kari Skogland; Malcolm Spellman est le rédacteur en chef.

Le faucon et le soldat de l’hiver fait ses débuts sur Disney Plus 19 mars.