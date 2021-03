Les affiches des personnages du Faucon et du Soldat de l’Hiver arrivent avec la bande-annonce de New Legends

Marvel Studios a publié quatre nouvelles affiches de personnages pour la prochaine série Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver. Bien sûr, cela inclut les acteurs principaux Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson alias The Falcon et Sebastian Stan en tant que Bucky Barnes alias The Winter Soldier. Deux autres affiches présentent Daniel Brühl dans le rôle de Zemo et Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter. C’est juste un autre petit aperçu de ces personnages avant l’arrivée de la série le 19 mars, et vous pouvez les regarder ci-dessous.

Avant la première de la série, un regard sur les personnages peut également être vu sur la série Disney + Marvel Studios: Légendes. Comment Sam est-il devenu Falcon? Quand l’esprit de Bucky a-t-il été guéri? Qu’est-ce qui a poussé Sharon sous terre? Vous pouvez trouver ces réponses dans Le faucon et le soldat de l’hiver épisodes de Légendes. Les épisodes « Falcon » et « Winter Soldier} ont débuté le 5 mars et sont maintenant en streaming, tandis que les épisodes » Zemo « et » Sharon Carter « sont diffusés le vendredi 12 mars. Regardez la bande-annonce des épisodes ci-dessous.

Dans Le faucon et le soldat de l’hiver, Sam Wilson / Falcon et Bucky Barnes / Winter Soldier, qui se sont réunis dans les derniers instants de Avengers: Fin de partie, faites équipe dans une aventure mondiale qui met à l’épreuve leurs capacités et leur patience. Kari Skogland dirige la série et Malcolm Spellman est le scénariste en chef.

Falcon est-il le nouveau Captain America? C’est l’une des questions qui mènent à Le faucon et le soldat de l’hiver cela sera expliqué. Mackie a laissé la question de savoir s’il avait vraiment pris le relais, même s’il semble que Steve Rogers lui ait décerné l’honneur à la fin de Avengers: Fin de partie.

« L’idée du spectacle, en gros. A la fin de Avengers: Fin de partie, Cap se retira et me demanda de prendre le bouclier. Mais à aucun moment je n’ai accepté ou dit que je serais Captain America », a déclaré Mackie sur le Spectacle de Jess Cagle sur SiriusXM. « Donc, la série suit la ligne de ‘Qui va prendre le bouclier et qui va être Captain America, si Steve [Rogers] ne revient pas? ‘ »

Dans une autre interview avec Barstool Sports, Mackie a ajouté: « Les gens sont comme, ‘vous êtes Captain America,’ et comme, ce n’est pas vrai. Si vous regardez à la fin de Fin du jeu, Sam n’accepte jamais le bouclier. Vous ne savez pas qui sera Captain America. «

Avant que Le faucon et le soldat de l’hiver arrive, Marvel Studios fera ses débuts dans la série documentaire Assemblé, qui va dans les coulisses des films et émissions de télévision Marvel. Il débutera avec la réalisation de WandaVision le 12 mars. Quand Le faucon et le soldat de l’hiver termine sa série de six épisodes, il recevra également son propre épisode de Assemblé, documentant comment la série est née. Un teaser pour le WandaVision L’épisode a également été publié avant sa première sur le streamer cette semaine.

Le faucon et le soldat de l’hiver commencera à diffuser sur Disney + le vendredi 19 mars. D’autres émissions Marvel se déroulant dans le MCU qui devraient arriver sur le streamer cette année incluent également Loki, Oeil de faucon, et Mme Marvel.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Disney Plus, Streaming