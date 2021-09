Les affiches des personnages de Venom 2 vous laisseront hurler pour plus de carnage

De nouvelles affiches de personnages pour Venom : Let There Be Carnage sont arrivées. Après une série de dates de sortie décalées en raison de la pandémie, le prochain Venin la suite devrait arriver exclusivement dans les salles le 1er octobre. À quelques jours de la première, Sony a encore taquiné le nouveau film avec un ensemble de quatre toutes nouvelles affiches de personnages des personnages principaux de la suite.

Bien sûr, en tête du peloton se trouve Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock/Venom, reprenant son rôle de l’original à succès de 2018. La moitié de son visage est recouverte du symbiote Venom pour symboliser la « relation » de leur couple. Une affiche similaire révèle Woody Harrelson dans le rôle du tueur en série Cletus Kasady qui est partiellement recouvert du symbiote Carnage, quelqu’un qui devrait s’avérer être un ennemi digne de Hardy’s Venom.

Michelle Williams figure également dans une autre affiche, alors qu’elle est revenue en tant qu’ex-fiancée d’Eddie Brock, Anne Weying. Pendant ce temps, Naomie Harris obtient sa propre affiche pour Frances Barrison, l’amoureuse de Kasady qui finit par devenir Shriek. La silhouette du personnage sur l’affiche taquine ce qui va venir des pouvoirs de Shriek.

Venom : qu’il y ait un carnage est réalisé par Andy Serkis. Kelly Marcel a écrit le scénario mais avec une forte contribution à l’histoire de la star Tom Hardy. Les producteurs incluent Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Hutch Parker et Hardy. Barry Waldman, Jonathan Cavendish et Ruben Fleischer sont les producteurs exécutifs.

Le synopsis de la suite se lit comme suit : « Après avoir trouvé un corps hôte chez le journaliste d’investigation Eddie Brock, le symbiote extraterrestre doit affronter un nouvel ennemi, Carnage, l’alter ego du tueur en série Cletus Kasady. »

Alors que certains fans voulaient que la suite soit classée R, Venom : qu’il y ait un carnage est PG-13. Andy Serkis a assuré aux fans que le film pousse cette cote PG-13 à sa limite, pour ce qu’elle vaut. Le réalisateur a également parlé de la durée de 90 minutes du film, la plus courte de tous les films Marvel. Comme Serkis l’explique, il s’agit de garder la suite à un rythme rapide afin que les sensations fortes continuent de se produire tout au long.

« En fait, ça allait toujours être [leaner] », a déclaré Serkis à IGN. « Nous avons toujours voulu que ce film soit une véritable aventure à sensations fortes. Et un rapide, musclé [movie]… ne pas trop traîner avec l’exposition. Mais cela dit, je pense que ce que nous avons fait, c’est d’atteindre un véritable équilibre entre jeter l’ancre avec tous les personnages afin que vous sentiez que vous êtes complètement immergé dans eux et que nous ne nous précipitons pas simplement vers la prochaine bataille ou une partie d’action. »

D’un éventuel croisement avec Homme araignée, Serkis a ajouté: « Bien sûr que cela va arriver. Écoutez, cela dépend du moment où vous voulez vous y rendre, et aussi de l’appétit. Si les gens veulent plus d’histoires de Venom, alors, passez directement à Spider-Man, vous pouvez passer à côté de tant de grands personnages de super-vilains d’ici là. Donc, d’une certaine manière, en vous précipitant, vous pourriez fermer la porte. » Venom : qu’il y ait un carnage sortira exclusivement en salles le 1er octobre 2021.

