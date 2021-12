Les affiches des personnages de Scream taquinent la véritable identité du nouveau Ghostface

Une nouvelle featurette est sortie pour Pousser un cri ainsi que d’autres affiches de personnages pour tous les nouveaux arrivants de la franchise. Prévu pour ses débuts dans les salles en janvier, le nouveau Pousser un cri est le cinquième volet de la série de films. Il ramène les personnages principaux survivants de la franchise ainsi que plusieurs nouveaux noms, dont certains seront des victimes tandis qu’au moins un sera le nouveau Ghostface. Vous pouvez avoir un aperçu de l’horreur en regardant la nouvelle fonctionnalité ci-dessous.

Dans la featurette, le casting parle de ce qui fait de Ghostface un personnage de film d’horreur si emblématique. Nous voyons également des images des nouveaux personnages converser avec quelques aperçus du nouveau tueur masqué Ghostface qui les poursuit. Qui sera-ce cette fois ? C’est toujours une grande partie du plaisir de regarder ces films, même s’il est troublant de savoir que personne n’est en sécurité, car même les personnages populaires de retour risquent enfin de se retrouver entre les mains de Ghostface, surtout si les nouveaux cinéastes essaient de relancer le franchise avec ces nouveaux personnages prenant le relais.

Le synopsis pour Pousser un cri « Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux a choqué la ville tranquille de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé mortel de la ville. Neve Campbell (« Sidney Prescott « ), Courteney Cox (« Gale Weathers ») et David Arquette (« Dewey Riley ») retrouvent leurs rôles emblématiques dans Scream aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar. »

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ont réalisé Scream sur un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick. Le film est basé sur l’histoire originale et les personnages créés par Kevin Williamson, qui est de retour en tant que producteur exécutif aux côtés de Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad et Marianne Maddalena.

Les membres de la distribution hérités ont récemment reçu leurs propres affiches de personnages. Quant à savoir pourquoi ils voulaient revenir sans Wes Craven à la barre, Williamson a suggéré que c’était parce que les nouveaux cinéastes avaient compris ce qui rendait la franchise géniale. Il avait précédemment déclaré: « J’avais vraiment peur de faire l’un de ces films sans Wes. Les réalisateurs m’ont en fait envoyé une lettre lorsque l’offre a été envoyée et m’ont dit que la raison pour laquelle ils étaient réalisateurs était à cause de Wes. Ils sont donc très honorés. qu’on leur demande même de faire ce film, et qu’ils soient de si grands fans de lui et des films eux-mêmes, et des acteurs, et qu’ils voulaient vraiment honorer sa voix, ce que je crois vraiment, vraiment qu’ils l’ont fait. »

Il a ajouté : « Ce que j’aime dans le nouveau Pousser un cri c’est qu’il adopte une approche nouvelle. C’est ce beau genre de nouveau film frais, mais il y a aussi ce facteur nostalgique qui le traverse. Pour moi, c’était un mélange parfait de la façon de faire le prochain Pousser un cri. C’était donc ce qui m’excitait le plus. Je suis époustouflé par les réalisateurs et j’étais vraiment nerveux parce que personne n’est Wes Craven. J’hésitais vraiment à monter à bord et à en faire partie, et je suis content de l’avoir fait parce que je pense que ça va rendre Wes fier. »

Pousser un cri sortira en salles le 14 janvier 2022. Vous pouvez consulter les nouvelles affiches des personnages ci-dessous.

