Les affiches des personnages de Muppets Mayhem taquinent la série la plus groovy de Disney +

De nouvelles affiches de personnages ont été publiées pour Le chaos des Muppets. Les affiches mettent en avant les vedettes de la série à venir, avec le nouveau Muppets montrer principalement après Dr. Teeth and the Electric Mayhem . Chaque membre du groupe a obtenu sa propre nouvelle affiche groovy, y compris Dr. Teeth, Animal, Janice, Floyd Pepper, Zoot et Lips. Les affiches présentent également les personnages humains du film, notamment Lilly Singh dans Nora, Saara Chaudry dans Hannah, Tahj Mowry dans Moog et Anders Holm dans JJ. Vous pouvez voir l’ensemble complet des nouvelles affiches ci-dessous.





La série suit Singh dans le rôle de Nora, une jeune cadre A&R qui travaille aux côtés de Dr. Teeth and the Electric Mayhem et le groupe musical de Muppets tente d’enregistrer leur premier album de platine. La série sera remplie d’apparitions spéciales d’invités, avec une variété de noms notables, dont Kevin Smith, « Weird Al » Yankovic, Morgan Freeman, Paula Abdul, James Hong, Tommy Chong et Cheech Marin, entre autres.

« En tant qu’enfant des années 70 et 80 qui regardait chaque épisode de Le spectacle des marionnettes avec ma grand-mère, travailler avec le groupe Electric Mayhem a été une étape importante dans ma vie », a écrit Smith sur Instagram, taquinant récemment son apparition dans l’émission. « Je suis dans ce secteur depuis près de 30 ans et j’ai vu comment la saucisse est fabriquée fois, tout en rencontrant des gens célèbres et même en mettant mes empreintes de mains et de pieds dans le ciment dans les théâtres chinois. Mais * rien * n’est comparable à la magie que les Muppets m’ont fait ressentir le jour où j’ai tourné des scènes pour Le chaos des Muppets! »





The Muppets Mayhem arrive bientôt sur Disney+

Disney+

La nouvelle série est développée par Adam F. Goldberg, Bill Barretta et Jeff Yorkes. Goldberg a précédemment expliqué comment l’émission mettra spécifiquement en évidence Electric Mayhem, et les fans ne devraient pas compter voir d’autres favoris de Le spectacle des marionnettes. Goldberg a suggéré que faire venir tout le monde serait trop distrayant alors que l’idée ici est que les fans apprennent à connaître mieux que jamais le Dr Teeth et l’Electric Mayhem.

« Il s’agit à peu près du groupe en particulier », a déclaré Goldberg. « Nous n’avons pas ce banc profond de personnages comme quand vous en avez Le magicien d’Oz ou Île au trésor ou Un chant de noel. Vous pourriez raconter cette histoire géante avec les centaines de personnages qu’ils ont. Nous racontons une toute petite histoire sur ce groupe et où ils ont été et où ils vont. Il s’agit du groupe et non du ton d’une émission de variétés. »

L’un des avantages que les cinéastes auront en gardant l’histoire limitée au groupe est qu’ils ont beaucoup plus de liberté créative avec les personnages. La trame de fond du groupe n’a jamais vraiment été étoffée auparavant, et cela laissera beaucoup de marge de manœuvre pour savoir où l’équipe créative a pu aller avec le spectacle Disney +.

« Nous avons la liberté d’aller n’importe où avec ces personnages – ils ne sont pas aussi connus que les personnages principaux », a déclaré Yorkes. « Les gens les reconnaissent, mais nous avons la liberté de remplir leur histoire et de faire ce que nous voulons. »

Le chaos des Muppets sera présenté en première sur Disney + le 10 mai 2023. Pour un autre aperçu de la série, vous pouvez regarder une bande-annonce officielle ci-dessous.