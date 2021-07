Les affiches des personnages de Gunpowder Milkshake mettent les hitwomen sous les projecteurs

Plusieurs nouvelles affiches de personnages mettent en lumière la distribution stellaire de la prochaine sortie d’action de Netflix, Lait frappé à la poudre. Dirigé par gardiens de la Galaxie et Jumanji : le prochain niveau star Karen Gillan, le film suit un assassin impitoyable qui est obligé de devenir voyou et de prouver à jamais que la vengeance n’a jamais été aussi douce.

Réalisé par Navot Papushado (Rage, Grands méchants loups) et d’un scénario de Papushado et Ehud Lavski, Lait frappé à la poudre présentera au public de Netflix leur nouveau héros d’action préféré sous la forme de Karen Gillan d’Avengers: Endgame. Elle incarne Sam, qui n’avait que 12 ans lorsque sa mère Scarlet (Lena Heady), une assassine d’élite, a été cruellement forcée d’abandonner sa fille et de s’enfuir. Des années plus tard, malgré l’éloignement, Sam est également devenue une tueuse à gages de sang-froid, un peu comme sa mère. Sam a été élevée par The Firm, le syndicat du crime impitoyable pour lequel sa mère travaillait. Aujourd’hui, 15 ans plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère et est devenue une féroce tueuse à gages. Elle utilise ses « talents » pour nettoyer les dégâts les plus dangereux de The Firm. Elle est aussi efficace que loyale.

Mais lorsqu’un travail à haut risque tourne mal, Sam doit choisir entre servir The Firm et protéger la vie d’une innocente fille de 8 ans – Emily. Une guerre des gangs est rapidement déclenchée, la ramenant finalement à sa mère et à ses anciennes compagnes hitwomen.

Avec une cible sur le dos, Sam n’a qu’une seule chance de survivre : retrouver sa mère et ses associés mortels : Les bibliothécaires. Ces trois générations de femmes doivent désormais apprendre à se faire confiance, tenir tête à The Firm et à leur armée de sbires, et monter l’enfer contre ceux qui pourraient tout leur prendre.

Aux côtés de Gillan en tête, Lait frappé à la poudre a amassé un soutien impressionnant au casting, dont Carla Gugino dans le rôle de Mathilde, une assassine canadienne et membre de la fraternité, Michelle Yeoh dans le rôle de Florence, une assassine asiatique et membre de la fraternité, et Angela Bassett dans le rôle d’Anna May, une collègue assassine et un membre de la fraternité. Le reste de la distribution est complété par Chloe Coleman dans le rôle d’Emily, la fille adoptive et protégée de Sam, aux côtés de Paul Giamatti, Ivan Kaye, Adam Nagaitis, Ralph Ineson et David Burnell.

Ces nouvelles affiches mettent en valeur la palette de couleurs vibrantes et la diversité des personnages, qui accompagneront tous deux un scénario plein d’action et sans fioritures dont le type a connu un énorme succès pour le géant du streaming dans le passé avec des gens comme Extraction et Armée des morts. Ajoutez la toujours fiable Karen Gillan en tête, une histoire d’assassin dominée par un casting féminin et le crochet qui Lait frappé à la poudre se déroule sur une seule nuit, et il est difficile de ne pas s’attendre à ce que l’incursion d’action soit un autre succès retentissant pour Netflix.

Le public pourra se prélasser dans les combats au poing, les fusillades et, espérons-le, les boissons de la variété de lait et de crème glacée lorsque Lait frappé à la poudre arrive sur Netflix le mois prochain. Lait frappé à la poudre devrait sortir aux États-Unis et au Canada le 14 juillet 2021 par Netflix et à l’international le 21 juillet 2021 par STXfilms et StudioCanal.

