Les affiches des personnages de Free Guy présentent les amis de la ville libre de Ryan Reynolds

Cela a été long à venir, mais Ryan Reynolds gars libre n’est qu’à deux semaines de faire enfin ses débuts en salles – et c’est un début uniquement en salles, sans aucune option de diffusion simultanée disponible pour le moment. Dans cet esprit, il est normal que le film, qui semble déjà être une explosion, soit davantage promu avec la sortie des affiches de personnages désormais obligatoires des principaux acteurs du film, dirigées par Reynolds lui-même dans le rôle-titre de Guy, et ils contribuent certainement à renforcer le sentiment de plaisir que le film a à ce sujet.

Ryan Reynolds est Guy. 👕 Voir #FreeGuy uniquement dans les salles le 13 août. pic.twitter.com/FaiJdbemGP – Mec libre (@FreeGuyMovie) 26 juillet 2021

Utkarsh Ambudkar est Mouser.🐰 Voir #FreeGuy uniquement dans les salles le 13 août. pic.twitter.com/7kL6d2Gx9z – Mec libre (@FreeGuyMovie) 26 juillet 2021

En plus des grandes côtelettes souriantes de Guy, les autres affiches donnent des photos individuelles pleines d’action de Millie (Jodie Comer), Buddy (Lil Rel Howery), Mouser (Utkarsh Ambudkar), Keys (Joe Keery) et Antwan ( Taika Waititi). Alors que les personnages eux-mêmes sont dominants dans les affiches, chacun a tellement de choses en arrière-plan que c’est comme regarder les scènes d’un film d’action à succès, qui est en partie ce qu’est le film. Il y a des explosions, des jetpacks, des hélicoptères, des dirigeables, des pétroliers en feu et bien plus encore, il est facile d’être exalté rien qu’en les regardant. Et puis il y a la vue du Mouser d’Utkarsh Ambudkar habillé en lapin rose géant au milieu de tout cela. Bonkers.

Jodie Comer est Millie (alias MolotovGirl). 🏍 Voir #FreeGuy uniquement dans les salles le 13 août. pic.twitter.com/73uyrDxFr6 – Mec libre (@FreeGuyMovie) 26 juillet 2021

Joe Keery est Keys.👨🏻‍💻 Voir #FreeGuy uniquement dans les salles le 13 août. pic.twitter.com/qq7xsAIML7 – Mec libre (@FreeGuyMovie) 26 juillet 2021

Dans le film, Ryan Reynolds étoiles comme Guy, un homme qui croit qu’il connaît le monde qui l’entoure et est très heureux dans son travail quotidien de routine. Cependant, ce qu’il ne réalise pas, c’est qu’il est en fait un personnage de fond dans un jeu vidéo. Lorsqu’il prend conscience de lui-même par un nouveau morceau de codage, Guy décide qu’il doit écrire sa propre histoire et devenir le héros de son monde avant que les développeurs derrière lui mettent fin à tout ce en quoi il croyait. La prémisse est amusante, et le message de « sois qui tu veux être » passe haut et fort sans être fait de manière moralisatrice. Lors de la promotion du film, on a demandé à Reynolds s’il pensait que les gens dans le monde réel pouvaient suivre les conseils de la même manière et toujours écrire leur propre histoire.

Lil Rel Howery est copain. 😀🍻 Voir #FreeGuy uniquement dans les salles le 13 août. pic.twitter.com/sE1XUDo94n – Mec libre (@FreeGuyMovie) 26 juillet 2021

Taika Waititi est Antwan. 😈💯 Voir #FreeGuy uniquement dans les salles le 13 août. pic.twitter.com/RRM8OsMoKw – Mec libre (@FreeGuyMovie) 26 juillet 2021

« Eh bien, je veux dire, je pense que les gens peuvent devenir ce qu’ils veulent dans le réalisme. Je ne serai jamais un skieur de descente en slalom médaillé d’or. Je le sais maintenant », a déclaré Reynolds. « Mais je peux apprendre à skier. Je pense que si nous passons vraiment un peu de temps à nous concentrer sur nous-mêmes et à comprendre à quel point la connectivité est importante. Et je pense que le ciel est la limite. Je pense qu’il y a toutes sortes de… je veux dire , si l’année dernière nous a appris quelque chose c’est qu’on peut passer un peu de temps sur soi aussi. Ce n’est pas la pire chose au monde de passer un peu de temps à regarder à l’intérieur et à penser : ‘Comment puis-je faire ce vaisseau qui abrite toutes ces névroses et les idées étranges sur lui-même se sentent un peu mieux ? Et je pense que cela a été l’un des rares cadeaux d’une période vraiment difficile récemment. Alors oui. » gars libre arrive exclusivement dans les salles le 13 août.

