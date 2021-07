Les affiches des personnages de Dune arrivent avant l’événement de look exclusif IMAX de cette semaine

Dune a obtenu huit nouvelles affiches de personnages avant sa première officielle dans les salles cet automne. Les feuilles uniques arrivent alors qu’IMAX se prépare pour son événement spécial qui se déroulera cette semaine dans les cinémas du pays, les 21 et 22 juillet. Réalisé par Denis Veilleneuve, Dune est la dernière adaptation du roman original du même nom de Frank Herbert, faisant suite à la version culte classique de 1984 réalisée par David Lynch. Jon Spaihts et Eric Roth ont écrit le scénario du nouveau Dune avec Villeneuve avec des plans pour que le film soit le premier d’une série en deux parties.

Timothée Chalamet dirige le casting de Dune, mettant en vedette le personnage central de l’histoire, Paul Atreides. Il figure également sur l’une des huit nouvelles affiches de personnages qui brandissent le visage de l’acteur avec les mots « Timothée Chalamet est Paul ». Les autres affiches, que vous pouvez consulter ci-dessous, incluent Zendaya en tant que Chani; Rebecca Ferguson dans le rôle de Lady Jessica ; Oscar Isaac dans le rôle du duc Leto ; Jason Momoa dans le rôle de Duncan Idaho; Josh Brolin dans le rôle de Gurney ; Javier Bardem dans le rôle de Stilgar ; et Stellan Skarsgård dans le rôle du Baron.

La grande distribution du film comprend d’autres grandes stars qui ne figurent pas dans les nouvelles affiches des personnages. Parmi les autres talents que l’on peut voir dans le film, citons Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, David Dastmalchian, Chang Chen, Charlotte Rampling et Sharon Duncan-Brewster.

Une ligne de connexion pour Dune se lit comme suit : « Le voyage d’un héros mythique et chargé d’émotion, Dune raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit voyager vers la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui surmontent leur peur survivront. »

Avec sa présentation IMAX épique dans les cinémas. Warner Bros. fera Dune disponible sur HBO Max pendant 31 jours simultanément avec sa sortie en salles, mais ne vous y trompez pas, Denis Villeneuve veut que vous le voyiez sur grand écran. En décembre, le réalisateur a fustigé la décision du studio d’inclure Dune comme l’une de ses sorties 2021 qui sera disponible sur grand et petit écrans, similaire à ce que nous venons de voir avec Space Jam : un nouvel héritage. Il a dit que la double version jette un frein à la première.

« Dune est de loin le meilleur film que j’ai jamais fait », a déclaré le réalisateur, selon Variety. « Mon équipe et moi avons consacré plus de trois ans de notre vie à en faire une expérience unique sur grand écran. L’image et le son de notre film ont été méticuleusement conçus pour être vus en salles. »

Il a ajouté: « Je parle en mon propre nom, bien que je sois solidaire des seize autres cinéastes qui subissent maintenant le même sort. Sachez que je suis avec vous et qu’ensemble nous sommes forts. Les artistes sont ceux qui créent films et séries. »

Après avoir décalé sa date de sortie plusieurs fois, Dune est actuellement prévu pour la première dans les cinémas et sur HBO Max le 22 octobre. Ce sera un jour particulièrement important pour les films, car Dune affrontera d’autres grands noms comme La dépêche française par Wes Anderson; La nuit dernière à Soho par Edgar Wright ; et la suite de comédie attendue Jackass pour toujours. Malgré tout, étant donné l’excitation qui entoure Dune, il devrait avoir une assez bonne performance ce week-end. Les nouvelles affiches de personnages pour Dune nous viennent de Warner Bros.

