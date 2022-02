Les affiches de Sonic 2 offrent un nouveau regard sur Knuckles and Tails

Un trio de nouvelles affiches pour la prochaine suite du film de jeu vidéo Sonic le hérisson 2 offre un tout nouveau regard sur le méchant échidné, Knuckles, aux côtés du duo héroïque Sonic et Tails. Publié avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter Canal des queuesces affiches du Nouvel An chinois taquinent les débuts sur grand écran de Knuckles, le personnage préféré des fans qui ne manquera pas de provoquer toutes sortes de chaos pour Sonic lorsque la suite sortira sur les écrans plus tard cette année.

Sonic le hérisson 2 reprend à la suite des événements du premier film étonnamment réussi, qui est sorti sur les écrans en 2020. Après s’être installé à Green Hills, Sonic est prêt pour plus de liberté, et ses nouveaux amis et colocataires Tom et Maddie acceptent de le laisser à la maison pendant qu’ils partent en vacances . Mais, à peine sont-ils partis, que le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son propre acolyte, Tails, et ensemble, ils se lancent dans un voyage pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

FILM VIDÉO DU JOUR

Sonic le hérisson 2 voit le réalisateur Jeff Fowler revenir à la tête de la suite, qui ramènera également Ben Schwartz en tant que voix de Sonic the Hedgehog, aux côtés de Jim Carrey en tant que Dr Robotnik, et James Marsden en tant que Tom Wachowski et Tika Sumpter en tant que sa femme, Maddie . Le casting de personnages s’élargira cette fois-ci, cependant, avec le Dr Robotnik et Sonic the Hedgehog acquérant un partenaire. Sonic fera équipe avec le renard à deux queues, Miles « Tails » Prower, qui sera exprimé par Colleen O’Shaughnessey. Robotnik, quant à lui, s’unira à Knuckles, un puissant échidné rouge avec la voix de La brigade suicide vedette Idris Elba.

Le réalisateur de Sonic the Hedgehog 2 a comparé Knuckles à The Winter Soldier





Paramount Pictures

Sonic l’hérisson les fans ont hâte de voir Knuckles se battre sur grand écran, le réalisateur Jeff Fowler ayant récemment mis en valeur son apparence en comparant la présence du personnage à la fois à The Terminator et à l’anti-héros Marvel The Winter Soldier.

« J’ai toujours plaisanté sur le fait qu’il était comme le Terminator ou le Soldat de l’Hiver entrant dans notre monde du cinéma où il a passé sa vie à s’entraîner pour devenir un guerrier », a taquiné le cinéaste. « Les échidnés sont une question d’honneur. Tout en lui est un contraste total avec Sonic. Sonic n’a aucune formation. Sonic sorte de mouches par le siège de son pantalon, il n’a aucune discipline, et Knuckles est tout discipliné. Il s’agissait donc toujours, en quelque sorte du point de vue de la narration, de tous les grands contrastes que nous pouvions créer entre ces deux personnages, et de les mettre sur une trajectoire de collision d’une très bonne manière, et de voir que Sonic a beaucoup à apprendre .”

La première Sonic l’hérisson a connu un énorme succès, devenant le sixième film le plus rentable de 2020. Avec l’ajout de Knuckles et Tails, Sonic le hérisson 2 devrait connaître encore plus de succès lorsqu’il sera diffusé sur les écrans aux États-Unis le 8 avril 2022, par Paramount Pictures en association avec Sega Sammy Group.





Les fans de Sonic the Hedgehog 2 adorent l’ajout d’Idris Elba en tant que Knuckles Les fans de Sonic ont hâte d’entendre la voix d’Idris Elba sortir de la bouche de Knuckles dans Sonic the Hedge 2.

Lire la suite





A propos de l’auteur