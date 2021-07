Les affiches de personnages de Sing 2 révèlent le personnage de Bono parmi d’autres

Plusieurs nouvelles affiches pour la prochaine comédie musicale animée par ordinateur d’Illumination Chanter 2 sont désormais sur le devant de la scène, mettant en lumière plusieurs visages familiers, ainsi que quelques nouveaux. L’histoire sera à nouveau dirigée par l’acteur oscarisé Matthew McConaughey dans le rôle de Buster Moon, un koala optimiste qui, dans la suite, a pour objectif d’amener sa nouvelle distribution vers de nouveaux sommets.

Chantez plus fort. Danse plus fière. Rêver plus grand. C’est ton moment. #Chanter2pic.twitter.com/beDMsH0xcP – Chantez 2 (@singmovie) 23 juin 2021

Un casting de stars rejoint McConaughey sur la liste de charmants animaux anthropomorphes avec un talent pour la scène, dont Bobby Cannavale, Pharrell Williams, Halsey, Letitia Wright, Eric Andre, Chelsea Peretti et la légende de U2 Bono. Le film verra également plusieurs membres du premier Chanter reprennent leurs rôles, tels que Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Nick Kroll et Tori Kelly.

Sing 2 est le nouveau chapitre de la franchise animée smash et revient avec de grands rêves et des chansons à succès spectaculaires alors que le koala dynamique Buster Moon et sa joyeuse bande d’artistes animaliers se préparent à lancer leur extravagance scénique la plus éblouissante à ce jour : les emmener au divertissement scintillant capitale du monde.

Après avoir réussi à sauver son théâtre bien-aimé dans le premier Chanter, Buster vise maintenant un prix plus important et prévoit de lancer un nouveau spectacle au Crystal Tower Theatre dans la glamour Redshore City. Mais sans aucun lien, Buster et son casting, y compris la mère cochonne harcelée Rosita (la gagnante d’un Oscar Reese Witherspoon), le porc-épic à bascule Ash (la candidate aux Oscars Scarlett Johansson), le gorille sérieux Johnny (Taron Egerton), l’éléphant timide Meena (Tori Kelly) et, Bien sûr, l’extraordinaire provocateur porcin Gunter (Nick Kroll) doit se faufiler dans les bureaux de renommée mondiale de Crystal Entertainment, dirigés par un loup magnat impitoyable nommé Jimmy Crystal (le gagnant d’un Emmy Bobby Cannavale).

Dans une tentative désespérée d’attirer l’attention de M. Crystal, Gunter lance spontanément une idée scandaleuse avec laquelle Buster se lance rapidement, promettant que leur nouveau spectacle mettra en vedette la légende du rock lion Clay Calloway (Bono). Le problème, c’est que Buster n’a jamais rencontré Clay, un artiste qui s’est fermé au monde il y a plus de dix ans après la perte de sa femme et qu’on n’a plus revu depuis. Alors que Gunter aide Buster à imaginer un chef-d’œuvre théâtral hors de ce monde et que la pression (et les menaces sinistres) de M. Crystal monte, Buster se lance dans une quête pour retrouver Clay et le persuader de revenir sur scène. Ce qui commence comme le rêve de grand succès de Buster devient un rappel émotionnel du pouvoir de la musique pour guérir même le cœur le plus brisé.

Bono, qui fait ses débuts au cinéma d’animation avec Chanter 2, a déjà fait l’éloge du projet. « Garth est vraiment un grand conteur, quel que soit l’âge où vous êtes sous son emprise », a déclaré le chanteur à Rolling Stone. « Une personne courageuse qui choisit de travailler avec des enfants et des animaux ! J’ai vu pour la première fois Fils de Rambow avant sa sortie à Sundance et était immédiatement fan de lui. [And] la première Chanter était un tel régal. J’ai vécu des expériences inoubliables en regardant de telles animations. »

Chanter 2 est produit par Illumination et distribué par Universal Pictures et a été écrit et réalisé par Garth Jennings. Chanter 2 devrait sortir en salles aux États-Unis le 22 décembre 2021 par Universal Pictures.

