Les affiches de personnages de la famille Addams 2 emmènent la famille Kooky en vacances d’été Ooky

De nouvelles affiches de personnages ont été publiées pour La famille Addams 2, la suite animée qui verra la famille effrayante et folle prendre la route. Un total de neuf affiches ont été publiées vendredi, fournissant des photos sur le thème des vacances mettant en vedette Gomez, Morticia, mercredi, Pugsley, Fester, Lurch, Cousin Itt, Grandmama et même Thing. Vous pouvez les consulter ci-dessous.

Une ligne de connexion pour le film se lit comme suit: « Dans ce tout nouveau film, nous trouvons Morticia et Gomez désemparés que leurs enfants grandissent, sautent les dîners de famille et totalement consommés par » l’heure du cri « . Pour récupérer leur lien, ils décident d’entasser mercredi, Pugsley, Oncle Fester et l’équipage dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour une dernière misérable vacances en famille. Leur aventure à travers l’Amérique les emmène hors de leur élément et dans des heurts hilarants avec leurs cousin emblématique, It, ainsi que de nombreux nouveaux personnages loufoques. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? »

Le casting de La famille Addams 2 comprend Oscar Isaac en tant que Gomez, Charlize Theron en tant que Morticia, Chloë Grace Moretz en tant que mercredi, Nick Kroll en tant qu’oncle Fester, Javon ‘Wanna’ Walton en tant que Pugsley (remplaçant Finn Wolfhard), Bette Midler en tant que grand-mère et Snoop Dogg en tant que cousin Itt. Bill Hader et Wallace Shawn rejoignent également le casting dans de nouveaux rôles. En tant que co-réalisateur Conrad Vernon a exprimé Lurch dans l’original, il reprendra probablement le rôle pour la suite.

Vernon a barré l’original La famille Addams film d’animation avec Greg Tiernan, et les deux reviennent tous les deux à la réalisation La famille Addams 2. Vernon, Gail Berman, Danielle Sterling et Alison O’Brien produisent la suite. Kevin Miserocchi, Jonathan Glickman, Cassidy Lange, Aaron L. Gilbert et Jason Cloth sont les producteurs exécutifs. Cinestate Studios et Nitrogen Studios reviennent également en tant qu’animateurs.

Sorti en 2019, La famille Addams a servi de redémarrage animé de la franchise sans aucun lien avec les adaptations précédentes. Présentant un style artistique similaire à la bande dessinée originale créée par Charles Addams, le film s’est avéré être un énorme succès lors de sa sortie, rapportant plus de 204 millions de dollars avec un budget de 24 millions de dollars. La suite a été officiellement annoncée quelques jours seulement après La famille Addams créé dans les théâtres.

Pendant ce temps, La famille Addams est également en train d’être redémarré pour un projet sans rapport pour Netflix. Appelé Mercredi, la série d’action en direct suivra un mercredi Addams plus âgé après qu’elle ait quitté le manoir loufoque de la famille pour aller à l’université. Tim Burton dirige la série, marquant ses débuts sur le petit écran. Jenna Ortega a été annoncée en tant que leader de la série et aucun autre membre de la distribution n’a encore été nommé. Une date de sortie n’a pas encore été fixée non plus.

La famille Addams 2 sortira en salles le 1er octobre 2021, des semaines plus tôt que sa date de sortie initialement prévue, le 22 octobre. Si la suite rencontre autant de succès que le film précédent, nous verrons très probablement La famille Addams 3 commandé cet automne aussi. Avec les films et la série Netflix de Tim Burton, il est évident que La famille Addams ne va nulle part pendant un moment. Les nouvelles affiches de personnages pour La famille Addams 2 venez nous de MGM.

