Les affiches de mouvement Snake Eyes libèrent Scarlett, Storm Shadow, Baroness et plus

Plusieurs nouvelles affiches animées de Paramount Pictures taquinent l’arrivée des acteurs principaux qui se battront côte à côte ou les uns contre les autres dans Snake Eyes: GI Joe Origins. En commençant par le personnage principal, joué dans le film d’Henry Golding, les affiches présentent également Andrew Koji dans Storm Shadow, Úrsula Corberó dans la baronne, Samara Weaving dans Scarlett, Haruka Abe dans Akiko, Peter Mensah dans Blind Master, Tahehiro Hira dans Kenta, et Iko Uwais comme Hard Master.

Alors que bon nombre de ces rôles ont déjà été révélés dans la bande-annonce récente, ces affiches animées, basées sur les affiches des personnages de Snake Eyes que nous vous avons montrées hier, nous donnent un meilleur aperçu de chacun de leurs looks respectifs pour le film, tout en offrant une idée quant à leurs motivations grâce à des légendes accrocheuses aux côtés des promotions. « Un guerrier en devenir », lit-on sur l’affiche de Goldings, tandis que Storm Shadows l’appelle « Un ami fidèle. Un ennemi mortel », faisant allusion au conflit central de l’histoire.

Basé sur le personnage emblématique de GI Joe, Yeux de serpent : GI Joe Origins sera dirigé par Henry Golding dans le rôle de Snake Eyes, un solitaire tenace qui est accueilli dans un ancien clan japonais appelé les Arashikage après avoir sauvé la vie de leur héritier présomptif.

À leur arrivée au Japon, les Arashikage enseignent à Snake Eyes les voies du guerrier ninja tout en lui offrant quelque chose dont il a toujours rêvé : un foyer. Mais, lorsque des secrets de son passé seront révélés, l’honneur et l’allégeance de Snake Eyes seront mis à l’épreuve – même si cela signifie perdre la confiance de ses proches.

Réalisé par Robert Schwentke (Rouge, RIPD.) avec un scénario écrit par Evan Spiliotopoulos (The Huntsman : Winter’s War, La Belle et la Bête), Joe Shrapnel, et Anna Waterhouse, d’après une histoire de Spiliotopoulos, Yeux de serpent : GI Joe Origins est un redémarrage de la franchise et servira d’histoire d’origine pour l’assassin titulaire, sans aucun doute avec l’intention de créer un univers cinématographique GI Joe revitalisé.

Golding lui-même a récemment discuté de l’approche du studio à l’égard de la propriété, l’acteur estimant que Œil de vipère est le moyen idéal pour redémarrer les choses. « Je crois vraiment que la façon dont Paramount s’est vraiment concentrée sur un personnage pour construire l’univers est la bonne façon », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin des bases. Nous avons besoin de l’intégrité structurelle pour construire quelque chose de génial. Et je pense qu’avec Robert Schwentke en tant que réalisateur, il a donné cette sensation cinéphile à ce film. Ce n’est pas seulement un film d’action ordinaire. Il y a tellement de cœur, il y a tellement d’informations qui vous sont en quelque sorte données en miettes de pain que vous n’en redemandez plus. »

Bien que le film ressemble beaucoup à une histoire d’origine de super-héros, Golding est catégorique sur le fait que c’est tout sauf, le comparant plutôt à des franchises d’action telles que Mission impossible« Ce n’est pas un film de super-héros. Les gens doivent comprendre que ces personnages, l’univers de GI Joe, sont des gens normaux avec des compétences extraordinaires et qui y ont consacré leur vie. Donc même l’action est tellement plus ancrée dans la réalité. Et quelqu’un l’a expliqué de manière fantastique. Ils sont comme, ça ressemblait à un film Mission: Impossible. En quelque sorte l’étendue et l’immensité de tout cela et le monde dans lequel nous tournons, en particulier au Japon, cela semble tellement ancré et comme nous sommes aspirés dans une réalité. »

Yeux de serpent : GI Joe Origins est prévu pour une sortie en salles le 23 juillet 2021, par Paramount Pictures.

