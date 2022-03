Les affiches de Moon Knight révèlent les nombreuses phases de notre prochain héros

Avec Chevalier de la lune à quelques semaines seulement de ses débuts Disney +, nous obtenons plus d’images qui nous donnent un aperçu plus approfondi de ce personnage compliqué. Disney a publié trois nouvelles affiches pour la dernière série de Marvel, et elles ont l’air assez incroyables. Découvrez-les ci-dessous.

Cette première affiche met en lumière un favori des fans, M. Knight. M. Knight est davantage un personnage calme et plus cool qui aborde des situations comme un détective, par opposition à l'angle de la force brute. Il est encore très imprévisible et ne devrait jamais être croisé. Nous avons également vu d'autres images de M. Knight avec une canne.







Sur cette affiche, on voit Chevalier de la lune debout dans sa gloire, prêt à attaquer la nuit et quiconque se met en travers de son chemin. C’est l’image que nous avons vue au cours des derniers mois et qui attire beaucoup l’attention dans la bande-annonce.

Cette affiche présente la star Oscar Isaac ; cependant, on ne sait pas lequel de ses personnages est présent dans l'affiche – Marc Spector, Steven Grant ou quelqu'un d'autre. Vous pouvez le voir relever la capuche de son sweat à capuche blanc, car Moon Knight et M. Knight sont à l'arrière-plan. L'image montre le conflit et la bataille qu'il mène au quotidien alors qu'il essaie de naviguer dans son esprit complexe.







Les affiches et la featurette de Moon Knight présentent plusieurs personnalités







Cette série est une nouvelle phase pour Marvel et Disney +, car Moon Knight a une sensation beaucoup plus sombre que certains des autres personnages que nous avons vus. Avec Disney ajoutant maintenant une section spéciale pour des émissions plus « matures » comme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et The Punisher, ils peuvent prendre des personnages comme ceux-ci et leur donner le traitement approprié. Même Kevin Feige a dit que Moon Knight allait être brutal. Récemment, la rumeur selon laquelle Mahershala Ali en tant que Blade faisant une apparition dans la série devrait également être un bon indice de ce que nous sommes sur le point de voir. Nous avons également plusieurs autres émissions de Marvel qui sortiront plus tard en 2022 qui traitent un peu plus du côté surnaturel, comme Loup-garou de nuit, Man-Thinget bien surLame.

Le spectacle commencera également une énorme année de programmation en provenance de Marvel Studios. Elle-Hulk et Mme Marvel feront leurs débuts sur la plateforme, et nous avons des films comme Doctor Strange dans le multivers de la folieet Thor : Amour et tonnerreet même un spécial vacances avec Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie. Marvel ne ralentit pas de sitôt alors qu’ils se dirigent vers 2023.

Les nouvelles affiches semblent capturer les défis auxquels le héros est confronté en lui-même et la lutte qu'il devra mener en devenant le Chevalier de la lune. À quelques semaines seulement de ses débuts, ceci pourrait être notre dernier « nouveau » regard sur les nombreux visages de Moon Knight. Chevalier de la lune premières sur Disney + le 30 mars 2022.





